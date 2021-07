roberta-capua-senza-freni-su-tiberio-timperi-e-maurizio-costanzo-…

Conosciamo tutti Roberta Capua per essere una nota conduttrice italiana la quale per un po’ di tempo è stata lontano dai riflettori. Pare che ad un certo punto della sua carriera, sia stata proprio la stessa Roberta a decidere di allontanarsi per un po’ da questo mondo, per dedicarsi comunque alla sua famiglia e soprattutto ai suoi figli. Adesso da qualche giorno, la nota conduttrice però è tornata in tv e lo ha fatto con un nuovo programma che andrà in onda per tutta l’estate. Ma di cosa si tratta?

Roberta Capua fa ritorno in tv con un nuovo programma

Come abbiamo già avuto modo di vedere, Roberta Capua quindi ha fatto ritorno in TV dopo diverso tempo di assenza con un programma intitolato Estate in diretta. E’ questo un programma pomeridiano che va in onda, quindi tutti i pomeriggi su Rai 1 e che di fatto ha sostituito La vita in diretta. La Capua è affiancata in questo viaggio da Gianluca Semprini e sembra che il programma stia ottenendo già in questi giorni un grande successo. La conduttrice è stata intervistata dal settimanale TV Sorrisi e Canzoni e pare che nel corso di questa chiacchierata abbia comunque parlato di questa nuova esperienza e dei rapporti con i colleghi.

La conduttrice parla delle sue esperienze passate e dei colleghi

Ricordiamo che negli anni precedenti ed esattamente dal 1996 al 1998, la conduttrice insieme a Rita Forte e Luciano Rispoli ha condotto Tappeto volante. Riguardo proprio questa esperienza, Roberta Capua ha voluto parlare quindi di Rispoli che ha definito il suo “mentore, per il suo modo garbato di condurre”. Poi Roberta è stata anche alla conduzione di un altro programma ovvero Mezzogiorno in famiglia insieme a Tiberio Timperi esattamente dal 1999 fino al 2002. Poi ha condotto Buona domenica insieme a Maurizio Costanzo per 2 anni esattamente dal 2004 al 2006. Nell’intervista sembra che Roberta abbia parlato di Tiberio dicendo che con lui è nata un’amicizia che dura ancora oggi e che Maurizio Costanzo invece è stato per lei davvero importante perché ha fatto sì che venisse alla ribalta.

Le parole della conduttrice su Estate in diretta

Inevitabilmente poi la conduttrice ha parlato di questa nuova esperienza in RAI dicendo di essere molto felice ed anche tanto emozionata. “Sono molto emozionata, sento una grande responsabilità perché è una trasmissione di tre ore in diretta, è un titolo storico ma cerco di essere serena”.