roberta-capua-va-diretta-su-gianluca-semprini-e-dice-“vi-assicuro-che-…”

Roberta Capua è una conduttrice molto amata che, nonostante sia sempre tanto piaciuta al pubblico, dal 2004 non lavorava in tv un po’ per scelta personale perché ha voluto crescere il figlio che ha avuto, un po’ forse perché le proposte che le sono arrivate non l’hanno mai convinta abbastanza.

Poi è arrivata la proposta di condurre Estate in diretta e, dopo aver riflettuto un po’, ha deciso di accettare. Ed è lei stessa che rivela come è andata: “Mi sono presa 24 ore di tempo per parlarne con la mia famiglia. Un impegno giornaliero, per di più in un’altra città, avrebbe condizionato fortemente la nostra quotidianità”.

Roberta Capua dice cosa pensa del collega Gianluca Semprini

Roberta Capua non conduce da sola Estate in diretta ma insieme al collega Gianluca Semprini del quale ha detto: “La prima cosa che mi ha colpito di lui? La grande educazione. Una qualità che, vi assicuro, nel nostro ambiente non è così scontata”.

Poi la Capua ha anche detto che in tanti l’accusano di essere molto fredda ma lei ci tiene a spiegare che la freddezza: “ … è una caratteristica che non mi appartiene” e dice di rimanerci molto male: “ … quando mi dicono che sono fredda o algida. E’ una caratteristica che, chi mi conosce lo sa, non mi appartiene affatto”.

Roberta è un’ottima cuoca

Roberta Capua al settimanale Tv sorrisi e canzoni ha rivelato una sua ricetta speciale, la parmigiana di melanzane e ha detto: «Sì, è un po’ il mio piatto del cuore. Era la ricetta che preparava, quando ero bambina, la mia tata Anna, che è ancora presente nella mia vita. Oggi è ormai anziana, ma quando ci vediamo la prepara ancora».

E poi di questa nuova esperienza alla conduzione di Estate in diretta ha detto: «Sono molto emozionata, sento una grande responsabilità perché è una trasmissione di tre ore in diretta, è un titolo storico, ma cerco di essere serena. Accanto a me ho Gianluca Semprini, siamo una coppia complementare: lui giornalista con la “G” maiuscola, io più avvezza all’intrattenimento, al costume».

E poi alla domanda se è più facile condurre o cucinare, lei ha risposto: «Non saprei. Ma senz’altro sento la responsabilità di tenere compagnia agli italiani in questa estate particolare che è quella della ripresa. È l’estate in cui grazie ai vaccini stiamo tirando un sospiro di sollievo sperando che si possa davvero lentamente tornare alla normalità. Di certo cerchiamo di venare tutto con ottimismo e leggerezza, che è quello di cui abbiamo bisogno per raccontare un’Italia che ricomincia a vivere».