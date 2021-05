roberta-costretta-a-lasciare-uomini-e-donne?-problemi-con-la-redazione-dopo-la-confessione-di-riccardo

Riccardo Roberta Uomini e Donne – Solonotizie24

Riflettori puntati ancora su Riccardo Guarnieri e Roberta Di Pauda dopo le dichiarazioni che il cavaliere ha rilasciato sulla sua, ormai, ex compagna conosciuta al trono over di Uomini e Donne. La dama, adesso, è costretta a lasciare definitivamente lo show?

Non è la prima volta che nel programma di Uomini e Donne arriva lo scandalo secondo cui uno dei protagonisti dello show cerchi di trarre un vantaggio, magari usando i social per avere una forma di guadagno in più… ogni qual volta che accade la rabbia di Maria De Filippi la fa da padrona, dato che lo show come scopo principale ha la ricerca dell’amore e non quella del guadagno. Una volta fuori dallo show i personaggi sono liberi di poter gestire i propri social come desiderano, come è successo nel caso di ex dello show che sono diventati dei veri e propri influencer.

Quanto detto è il tema principale che avrebbe innescato la presunta crisi tra Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua che, nella sua pagina Instagram conta ben oltre 300mila follower.

“L’hai fatto per i follower”

Nel corso delle ultime settimane hanno fatto parecchio discutere le anticipazioni rilasciate appunto su Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua, circa appunto un accordo per mentire sulla crisi e catturare l’attenzione su di loro.

Riccardo Guarnieri, molto arrabbiato, in trasmissione puntando il dito verso l’ex compagna ha dichiarato: “Perché mi hai chiesto di restare in studio, Roberta? L’hai fatto per i follower. Forse me ne pentirò. Io le avevo già chiesto di uscire dal programma. Sapevo che saremmo arrivati a questo, ma andrò via perché non merito di stare in questo studio”. In seguito, ha poi continuato dicendo: “Tra noi le cose andavano bene, ma bisognava cavalcare l’onda. Quello che sto per dire non salva la mia persona, sono stato un pezzo di mer**. Lo vuoi negare che ci siamo messi d’accordo?”.

Roberta Di Padua verso l’addio a Uomini e Donne

Le dichiarazioni rilasciate da Riccardo Guarnieri hanno innescato, comunque sia, dei dubbi anche se Roberta Di Pausa ha subito puntualizzato come tutto ciò che lei abbia conquistato (persino i follower sui social) è arrivato grazie al percorso fatto a Uomini e Donne.

In difesa della dama, comunque sia, sono anche intervenuti sia Tina Cipollari che Gianni Sperti sottolineando come per la Di Padua non ci sia poi un reale guadagno derivante dai social, considerando che a oggi non usa realmente questi come fonte di guadagno… anche se in tal senso Maria De Filippi non si è ancora espressa. Dunque, possibile che l’allontanamento dallo show per Roberta Di Padua sia ormai una cosa certa?