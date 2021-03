Roberta Di Padua com’era prima del trono over | La trasformazione incredibile!

Roberta Di Padua ha lasciato recentemente Uomini e Donne per viversi la storia d’amore insieme al compagno, Riccardo Guarnieri. L’ex dama del trono over ha da sempre affascinato i telespettatori per il suo carattere forte e per la grande bellezza. Ma ve la ricordate com’era prima di entrare a far parte del parterre femminile del programma? La trasformazione è incredibile!

Roberta Di Padua prima e dopo Uomini e Donne

Roberta Di Padua è stata una delle protagoniste assolute del trovo over, appassionando milioni di telespettatori del programma di Uomini e Donne. E’ entrata a far parte del parterre femminile nel lontano 2018 e si è fatta notare subito per la sua prorompente bellezza ed energia positiva.

L’ex dama è molto seguita sui social e il suo profilo Instagram conta più di 300 mila followers, che ogni giorno interagiscono con lei, inondandola di likes e commenti. Infatti è solita postare foto e video di vita quotidiana insieme al figlio Alex e oggi anche con il compagno Riccardo, ma non mancano scatti sensuali e carichi di femminilità, tratto che la contraddistingue da sempre.

A proposito di questo avete mai visto com’era prima di partecipare al programma che le ha regalato l’amore? In alcuni suoi post risalenti a poco prima del debutto sul piccolo schermo la donna si è mostrata in tutto il suo splendore e sembra proprio che per lei il tempo non sia mai passato, ma che addirittura più passino gli anni e più diventi bella.

LEGGI ANCHE—-> Beatrice Buoncore lancia appello a Maria De Filippi | Richiesta choc

LEGGI ANCHE—-> Maurizio Costanzo: ospite spiffera segreto su di lui | Ecco cosa fa sempre

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Roberta Di Padua (@robertadipadua)

LEGGI ANCHE—-> Valentina Autiero clamoroso cambio di look dopo il trono over | E’ irriconoscibile

Roberta e la sua storia d’amore con Riccardo

Come è stato precedentemente detto la Di Padua ha lasciato lo studio di Uomini e Donne mano nella mano con il suo principe azzurro, Riccardo Guarnieri. La coppia ha dovuto affrontare non poche difficoltà e molti alti e bassi per raggiungere la decisione finale di abbandonare il programma insieme.

I due finalmente hanno coronato il loro sogno d’amore e stanno cercando di viversi il loro rapporto lontani dalle telecamere. Ovviamente essendo molto seguiti da numerosi fan non mancano le loro apparizioni sui social network, stupendo sempre con divertentissimi siparietti e dediche romantiche.

Infatti l’ex dama e l’ex cavaliere appaiono più felici che mai e sembra proprio che ora la loro relazione stia procedendo nella giusta direzione, facendo sognare migliaia di followers.

L’articolo Roberta Di Padua com’era prima del trono over | La trasformazione incredibile! proviene da Political24.