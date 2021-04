roberta-di-padua-e-riccardo-guarnieri-in-crisi,-le-parole-sul-ritorno-di-ida-a-uomini-e-donne

Come va la relazione tra Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua, a circa due mesi dalla loro decisione di lasciare insieme Uomini e Donne? Qualche giorno fa si è parlato di una rottura improvvisa, su cui ora Riccardo e Roberta fanno chiarezza, in una doppia intervista su Uomini e Donne Magazine. I due si stanno ancora frequentando, ma non nascondono di essere in un periodo di crisi e di aver avuto una discussione intensa.

La lite tra Roberta e Riccardo: c’entra Armando

La Di Padua parla di una “situazione di rodaggio“, in cui lei e Guarnieri hanno capito come viversi nella routine quotidiana sia qualcosa di molto diverso dal frequentarsi in televisione: “Abbiamo avuto, in questi quasi due mesi di relazione al di là delle telecamere, diverse incomprensioni“. In particolare, tra i due è scoppiata una lite in cui c’entrano il cavaliere Armando e la redazione di Uomini e Donne.

Tendo sempre a far scivolare per evitare litigi e ho fatto anche stavolta, fino a quando non sono esplosa e abbiamo avuto una forte discussione. Il giorno stesso della nostra uscita, per trasparenza, ho raccontato a Riccardo che Armando e io ci eravamo sentiti, che lui mi aveva chiesto di vederci e che avevo rifiutato perché non aveva senso farlo, dati i sentimenti che provavo per un‘altra persona. Avevo chiesto a Riccardo di non dirlo a nessuno, e non perché avessi qualcosa da nascondere (la redazione ha sempre saputo che in amicizia io e Armando ci sentivamo), ma perché volevo che il momento della scelta fosse solo nostro. Qualche settimana fa Riccardo mi ha rivelato di aver “confessato” tutto alla redazione… Mi ha fatto mettere in discussione molte cose perché, come abbiamo sempre detto entrambi, alla base della relazione tra me e Riccardo c’é la complicità che, dal canto mio, dopo quello che ha fatto é venuta meno. Ora vedo tutto in maniera diversa: quei suoi difetti caratteriali che prima riuscivo a tollerare, ora non li sopporto molto. E tutto un po’ più freddo, anche se continuiamo a vederci ogni quindici giorni, come prima, e ci sentiamo spesso perché devo capire se siamo compatibili. C’è stata sicuramente una battuta d’arresto sentimentale, ma d’altronde anche dall‘altra parte non sento questo amore folle nei miei confronti.

Perché Roberta e Riccardo non si sono visti per un po’

Roberta ha specificato come Guarnieri non abbia ancora conosciuto suo figlio Alex, che pure li ha visti insieme in televisione. Da parte sua, Riccardo ha confermato al magazine il raffreddamento dei rapporti, sottolineando come Roberta “quando è infastidita ha delle reazioni molto forti, e tende a perdere la pazienza“. Sembra però che la frequentazione stia continuando: lui e la Di Padua si vedono ogni due settimane e l’uomo ha manifestato la voglia di incontrarla più spesso, per quanto si è convinto che lei si sia un po’ allontanando. Guarnieri ha inoltre spiegato come le voci di una rottura siano state alimentate da un periodo di distanza, dovuto però a circostanze indipendenti dalla loro volontà.

Ci hanno visti distanti per molto tempo: il motivo non è stata una crisi, semplicemente avevo la febbre. Dato il periodo, ho fatto i controlli del caso e sono rimasto a Taranto invece di andare a trovare Roberta, come avevamo deciso. Poi però ci siamo rivisti.

Il ritorno di Ida Platano a Uomini e Donne

Entrambi hanno infine commentato il ritorno a Uomini e Donne di Ida Platano, ex di Riccardo. Roberta si è detta contenta per lei e per nulla spaventata di fronte a un possibile incontro in tv tra lei e Riccardo: “Anche se credo che lui serbi per Ida ancora un po’ di rancore quindi, se dovessero porgli una domanda risponderebbe, non riuscirebbe a essere indifferente“. La donna probabilmente ci ha visto giusto, dato che Guarnieri ha invece preferito un secco no comment: “Preferirei non commentare la sua scelta“. Al contempo, però, ha dichiarato che non proverebbe alcun fastidio nel caso in cui Ida si riavvicinasse ad Armando.