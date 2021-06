L’ex dama di Uomini e Donne , Roberta Di Padua è ridurre da una nuova delusione d’amore? Ecco il suo post sui social.

Le parole di Roberta Di Padua

Lei è stata una delle grandi protagoniste di queste ultime edizioni di Uomini e Donne , condotto su Canale 5 da Maria De Filippi. Stiamo parlando di Roberta Di Padua, reduce dalla fine della sua storia d’amore, tormentata, con Riccardo Guarnieri. Ma come sta andando la vita privata dell’ex dama del programma Mediaset? Secondo le ultime indiscrezioni Di Padua negli ultimi tempi avuto avuto un flirt con uomo suo coetaneo, di cui però non si conosce il nome. Quest’ultimo non lavorerebbe nel mondo dello spettacolo, ma il loro rapporto si sarebbe concluso dopo qualche settimana. E proprio a quest’uomo sconosciuto dal mondo gossip sarebbe dedicato uno degli ultimi post dell’ex dama.

In un post pubblicato sul suo account Instagram ufficiale – seguito da oltre 300mila followers – Roberta Di Padua si è lasciata andare ad uno sfogo. Ha scritto l’ex dama: “Il problema di alcuni uomini che fanno sempre gli stessi errori”. Altri, invece, sostengono che queste parole siano dedicate in realtà al suo ex Riccardo Guarnieri. Ho dovuto rispondere infatti a lanciarsi delle freccette via social. A chi si riferiva dunque l’ex dama di Uomini e Donne?

Carriera e vita privata di Roberta Di Padua

L’ex dama di Uomini e Donne ha 37 anni ed è originaria di Cassino, attualmente vive a Pontecorvo. Roberta Di Padua lavora come assistente e segretaria di Mario Abruzzese, Presidente del Consiglio Regionale del Lazio. Ha avuto una lunga relazione con Giuseppe D’Aguanno , fratello dell’ex tronista Federico. Dalla loro storia d’amore è nato, nel 2013, Alex.

Dal 2018, diventa protagonista di Uomini e Donne . Nella stagione 2020, Roberta Di Padua sceglie Michele Dentice, ma la loro storia finisce dopo poche settimane. Il ritorno di Riccardo Guarnieri, suo ex, riaccende la fiamma tra i due. Di Padua e Guernieri escono insieme dal programma ma la loro storia finirà dopo qualche tempo.