Roberta Di Padua all’interno di Uomini e Donne ha fatto strage di cuori. La dama è stata una delle donne più desiderate ed ammirate del Trono Over ed ora che si gode l’estate, sembra che sia tornato “alla ribalta” un ex cavaliere che ha sempre nutrito un forte interesse per lei.

Roberta Di Padua, il commenti dell’ex cavaliere

Roberta Di Padua in seguito alla fine della sua storia d’amore con Riccardo Guarnieri, ha vissuto un momento di difficoltà. La dama ha dovuto fare i conti con quelle inevitabili e naturali emozioni che la separazione da una persona importante comporta. Delusione, tristezza, aspettative disattese, la bella dama di Cassino ha dovuto rimettere insieme i cocci e proseguire da sola verso il futuro.

La bellissima dama di Cassino non ha mai nascosto che sia stato difficile ricostruirsi dopo l’addio a Riccardo Guarnieri, ma ora a distanza di qualche mese ha ritrovato finalmente la serenità. La splendida dama ha postato una foto che la ritrae in tutta la sua bellezza al mare, una dea! I commenti dei followers sono stati numerosi, ma tra tutti è balzato subito agli occhi quello di un ex cavaliere del Trono Over.

Stefano Torrese e Roberta Di Padua, cosa bolle in pentola?

Si tratta di Stefano Torrese, il bellissimo cavaliere che ha avuto una storia con Pamela Barretta, poi terminata. Ma, Stefano come ha dichiarato nel corso di un’intervista per Meteoweek ha sempre nutrito una forte attrazione per Roberta Di Padua. “Quando sono entrato in trasmissione io avevo interesse dritto per Roberta, la prima puntata subito dopo la sfilata ballo proprio con lei”.

Stefano, poi ha aggiunto: “Quello che ho visto dentro e fuori dalla trasmissione di Roberta mi è piaciuto molto”, insomma il cavaliere ha da subito provato una curiosità nei confronti di Roberta.

Il bel cavaliere ha commentato lo scatto di Roberta Di Padua con tre cuori rossi, tanto è bastato ai fans di entrambi per sperare di vederli un giorno insieme. Il mondo del gossip è in allerta, in tantissimi si stanno chiedendo se tra loro ci sia davvero qualcosa o si tratta di semplici congetture.