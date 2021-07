Roberta di Padua single o fidanzata? Dopo Uomini e Donne e Riccardo la verità della dama

Roberta Di Padua ha un nuovo amore? La dama di Cassino dopo la fine delle sua tumultuosa relazione con Riccardo Guarnieri ha ritrovato la serenità.

Uomini e Donne, la dama di Cassino attaccata da tanta gente

Roberta Di Padua è stata uno dei volti più chiacchierati dell’ultima stagione di Uomini e Donne. La dama, schietta e diretta non si nasconde mai dietro ad un dito, va sempre dritta la sodo. Questa sua sincerità le ha fatto acquisire consensi, ma questo suo modo di comunicare ha suscitato anche molto antipatie.

Che piaccia o meno, c’è da ammettere che Roberta è uno dei personaggi più in vista del dating show, una vera e propria star del programma di Maria De Filippi. Le sue vicende di cuore hanno appassionato milioni di persone, che hanno seguito con interesse l’evoluzione della storia con Riccardo Guarnieri, il bel cavaliere che l’ha a lungo corteggiata.

Tra i due è scoppiata un amore sincero, l’attrazione sia fisica che mentale era davvero palese, e quest’intesa li ha resi la coppia più seguita ed ammirata del dating show. Purtroppo poi, le cose tra loro non sono andate bene e la relazione è naufragata.

La fine della loro storia d’amore ha rappresentato una forte delusione per i fans di entrambi, ma ciò che più ha sconvolto i telespettatori è stato il forte faccia a faccia tra di loro che è andata in onda qualche mesa fa.

Dopo la messa in onda della puntata in cui si sono detto addio, Roberta ha attraversato un momento davvero delicato: “Per me questo è stato un “anno accademico” molto pesante e finito altrettanto male. Anche gli strascichi di quello che è accaduto in trasmissione con Riccardo per me non sono stati semplici da affrontare, sono stata attaccata da tanta gente”- ha dichiarato la dama nel corso di un’intervista per il Magazine Ufficiale di Uomini e Donne.

Roberta Di Padua, dopo Riccardo un nuovo amore in vista?

I followers di Roberta Di Padua, si sono accorti, anche grazie ai continui aggiornamenti della dama che, di recente appare più tranquilla. Pare che sia sia lasciata la delusione e la sofferenza alle spalle e che ora sia più tranquilla.

Qualcuno le ha attribuito anche qualche flirt, ma non è mai stato confermato nulla. Per il momento però la dama para che sia ben disposta all’amore. Recentemente infatti ha postato una Insta Stories, in cui ha scritto: “Dove è il mio Mister Gray?”.

La dama stava guardando il film ed ha voluto fare una richiesta divertente ai suoi followers, da questa innocente domanda, i fans hanno dedotto che Roberta è single e cerca l’amore.