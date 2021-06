Roberta Di Padua è stata avvistata in vacanza con il suo ex! Che tra loro ci sia un ritorno di fiamma? Scopriamolo!

Roberta Di Padua in vacanza con il suo ex

Roberta Di Padua è uno dei volti storici di Uomini e Donne. Il dating show di Maria De Filippi è ufficialmente andato in vacanza, i protagonisti del Trono Over siederanno di nuovo tra le file del parterre solo a partire da settembre, e chissà se la bellissima Roberta si rimetterà in gioco dopo la fine della sua storia con Riccardo Guarnieri o preferirà guardare il programma da semplice telespettatrice.

Ciò che è certo è che la dama non si è persa in chiacchiere ed anche se è stata sommersa di critiche con molta nonchalance ha preferito giustamente andare in vacanza, a dispetto di chi la vorrebbe vedere triste ed affranta! Ciò che ha colpito i followers di Roberta è stata la “compagnia ” che la dama ha scelto per le sue vacanze. Insieme a lei ci sono infatti, l’inseparabile amica del cuore Valentina Autiero ed il suo ex compagno Giuseppe.

Roberta di Padua avvistata in Sardegna con Giuseppe e Valentina Autiero

Roberta che intrattiene un rapporto schietto e sincero con i suoi followers li ha messi al corrente delle sue splendide vacanze in Sardegna. Con lei, tra i tanti amici presenti c’è anche il suo compagno e padre del suo bambino. I due non sono soli, con loro ci sono molte persone tra cui anche la bellissima Valentina Autiero, ma tanto è bastato per scatenare i pettegolezzi sul web.

In molti sospettano che tra i due possa esserci un ritorno di fiamma, sarà davvero così? Non possiamo saperlo, ma di certo il semplice fatto che Roberta e Giuseppe abbiano deciso di trascorrere qualche giorno di relax in compagnia di amici comuni, non sta a significare che abbiano intenzione di tornare insieme come coppia.

Intanto la bellissima Roberta si gode il sole, il mare e la bella compagnia, riacquistando pian piano un po’ di serenità dopo i fatti che l’hanno davvero scossa. La fine della sua relazione con Riccardo Guarnieri non le ha lasciato un buon ricordo, ma lei è forte ed intenzionata a lasciare l’accaduto alle sue spalle e pensare solo alla sua serenità.