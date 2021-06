Roberta Mercurio è diventata mamma: è nata la sua bambina

Roberta Mercurio è diventata mamma. Nella giornata di martedì 22 giugno, l’ex protagonista di Temptation Island ha dato alla luce la sua prima figlia, dopo un lungo travaglio e 41 settimane di gestazione, nelle quali ha aspettato che arrivasse il momento tanto atteso. A monitorare l’andamento delle ore precedenti al parto c’è stato il suo compagno, Luca Caldirola, sempre al suo fianco e pronto ad aggiornare i fan sulle possibili novità.

È nata la piccola

Su Instagram, infatti, è proprio il calciatore del Benevento a rivelare che la compagna nel pomeriggio di ieri aveva iniziato la preparazione al parto: “Robi è in travaglio da un paio d’ore, si sta preparando…Qui sta ridendo e scherzando, ma credetemi che si fa fatica! Lei è fortissima”. A distanza di qualche ora arriva, poi, l’annuncio da parte della neo mamma che, pubblicando uno scatto insieme al suo Luca, a pochi minuti dal parto scrive: “Grazie a tutti per l’amore e per l’affetto che ci state dimostrando. Siamo tornati in camera da pochissimo. Domani saremo con voi”. Un modo, quindi, per rassicurare i più di 300mila followers che finalmente la sua piccola è nata, aspettando di poterla mostrare appena sarà possibile.

L’annuncio della gravidanza

Roberta Mercurio ha condiviso sui social vari momenti della sua gravidanza, dalla notizia che sarebbe diventata mamma lo scorso dicembre, fino a qualche giorno prima del parto, dove si è lasciata andare a qualche riflessione nostalgica guardando la foto di una delle prime ecografie. L’influencer scrive su Instagram: “Sei stata tanto desiderata e adesso non vediamo l’ora di conoscerti, non vediamo l’ora di vedere quel visino paffuto e quei piedini con con cui spesso mi prendi a calci. È vero il nostro percorso è stato un po’ tortuoso, spesso non siamo state in forma ed eravamo un po’ giù di morale, ma è vero poi tutto passa. […] Io e il tuo papà sappiamo che il vero viaggio deve ancora iniziare”.