roberta-morise-fa-un-triste-annuncio:-“ciao-leonessa”,-lo-struggente-addio

Roberta Morise, l’addio alla cagnolina Leonessa: il triste annuncio della scomparsa

Roberta Morise, showgirl e cantante che dopo aver condotto I Fatti Vostri è approdata a Detto Fatto, nelle scorse ore utilizzato il suo profilo Instagram per fare un triste annuncio, cos’è successo? Nel dettaglio, Roberta Morise ha dovuto dire addio alla sua amata Leonessa e per farlo ha postato un tenera foto della cagnolina accompagnata dall’emoticon di un cuore spezzato, mentre tra le Instagram stories ha pubblicato vari foto che ritraggono la cagnolina sempre accompagnato dall’emoticon di un cuore rosso.

Nello specifico Roberta Morise ha postato uno struggente post visibile a questo link https://www.instagram.com/p/CRrghD_lBry/?utm_source=ig_web_copy_link in cui come si vede oltre a pubblicare una tenera foto in bianco e nero della cagnolina ha annunciato triste:

“Ciao Leonessa mia ”.

Il post è stato sommerso di like e commenti nel giro di pochi minuti e tra i vari messaggi di cordoglio e sostegno spicca anche quello di Elisa D’Ospina. La showgirl e la modella curvy infatti tenuto entrambe delle rubriche, la prima musicale la seconda di moda nell’ultima edizione di Detto Fatto. Roberta Morise, inoltre, ha anche pubblicato altre foto della sua Leonessa.

Roberta Morise, amore a gonfie vele con Giulio Fratini: ritorno in tv in autunno?

Dopo vari rumor e indiscrezioni su probabili flirt e relazioni nei mesi scorsi Roberta Morise è uscita allo scoperto la sua storia d’amore con Giulio Fratini, giovane imprenditore. Per quanto riguarda la sua carriera, invece, nelle scorse settimane si è ipotizzata un suo possibile ritorno a I Fatti Vostri, ma poi è stato ufficializzato che al timone del programma di Rai2 ci sarà Anna Falchi. Dunque per la prossima stagione televisiva non ci saranno nuovi progetti in tv per Roberta Morise?

