roberta-morise-parla-per-la-prima-volta-del-fidanzato-giulio-fratini:-“con-lui-sono-felice”

Per la prima volta dopo un lungo silenzio sull’argomento, Roberta Morise ha voluto condividere qualcosa sulla sua attuale storia d’amore. La showgirl, a cui nel corso degli ultimi mesi erano stati attribuiti diversi flirt con personaggi famosi da Ignazio Boschettode Il Volo ad Eros Ramazzotti, sta portando avanti da qualche tempo una relazione con Giulio Fratini, imprenditore fiorentino, con il quale si è mostrata solamente qualche settimana fa.

Le parole di Roberta Morise

L’ex volto de L’Eredità, ormai nel cast fisso del factual di Rai2, Detto Fatto, in un’intervista rilasciata al settimanale “Intimità” ha deciso di aprirsi parlando del suo nuovo amore, con il quale pare proprio che ci siano tutti i presupposti per pensare ad una frequentazione duratura, dopo tanto chiacchierare sulla sua vita sentimentale: “A lungo mi hanno attribuito ogni volta un fidanzato diverso, ma ora finalmente posso dire che sto vivendo una bella storia d’amore con Giulio. Sto molto bene e sono felice”. Morise ha preferito non sbilanciarsi ulteriormente sulla questione, tenendo per sé i dettagli di come si siano incontrati e qualche altro particolare che potrebbe far gola alle cronache rosa.

Chi è Giulio Fratini

Eppure, il nome di Giulio Fratini non è del tutto sconosciuto al mondo dello spettacolo, dal momento che il giovane ha avuto una liasion con Raffaella Fico l’estate scorsa. Classe 1991 e figlio dell’imprenditore Sandro Fratini proprietario della catena di alberghi Wtb Hotels, Giulio continua a portare avanti l’attività di famiglia investendo in diversi settori che vanno dalla bioenergia all’abbigliamento. È stato inserito dalla rivista Forbes tra i talenti italiani che si sono distinti nell’estate 2020 e, infatti, come CEO della holding Belvedere Angelico, Fratini si occupa di portare in alto il nome della sua famiglia, che entra nell’imprenditoria italiana già con suo nonno, fondatore del noto marchio di abbigliamento Rifle, a cui il trentenne dice di essere particolarmente legato. Ma il nome dei Fratini è legato anche ad un altro primato importante, che riguarda una collezione di orologi tra le più prestigiose al mondo con un patrimonio incredibilmente prezioso che si distingue per la presenza di circa 2mila esemplari.