roberta-zacchero-de-il-collegio-4-vittima-di-molestie:-“un-verme-schifoso-ha-iniziato-a-toccarsi”

Roberta Zacchero vittima di molestie durante un viaggio su un treno regionale. Lei è l’ex concorrente de Il Collegio 4, volto nel 2019 del docu reality di successo di Rai 2, oggi 18enne. Originaria di Torino, Roberta ha raccontato ai suoi fan su Instagram uno spiacevole episodio capitato durante un viaggio di routine, che l’ha lasciata parecchio scossa. Sui social si è mostrata in lacrime e con le mani tremanti, molto agitata a causa di una molestia alla quale non ha saputo come reagire: “È appena successo una cosa disgustosa”, racconta. “Ora sto bene, ho finito di piangere dalla rabbia, ma ecco come ca**o rendete ogni donna quando la violate, schifosi basta*di”.

Roberta Zacchero in lacrime sui social dopo la molestia

Una tuta nera addosso, larga, la mascherina sul viso, il ritardo durante una ordinaria giornata in viaggio con un treno regionale. Dopo una serie di Stories che la mostravano serena, Roberta è apparsa visibilmente scossa: “Mi si è seduto davanti un verme schifoso”, scrive a corredo di un video dove mostra il tremolio delle mani per lo spavento, “ha iniziato a toccarsi di fronte a me. Ovviamente dopo averlo filmato mi sono alzata e ho cambiato posto. Il mondo è un posto orribile”, commenta. Poi, per prevenire accuse o commenti non graditi, mostra alla telecamera il suo abbigliamento, una tuta larga e scura: “Ecco come sono vestita per tutti quelli che dicono che è colpa di noi donne e del nostro abbigliamento”.

Chi è Roberta Zacchero

Roberta Zacchero è stata tra le protagoniste de Il Collegio 4, nel 2019 aveva appena 16 anni e lunghi capelli biondi. Nel corso del docu-reality si era mostrata ribelle e intraprendente e si era distinta per il suo coraggioso racconto sui problemi alimentari: “L’anno scorso sono stata ricoverata per anoressia ed è stato un problema che mi ha cambiato completamente la vita. Ho imparato ad amarmi e conoscermi a fondo. È un momento che mi porterò dietro per sempre. Quello che sono adesso è grazie a quello che ho visto e superato. Se inizi una guerra con me stai sicuro che la vinco io”.