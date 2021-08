roberto-alessi-senza-mezzi-termini-su-barbara-d’urso:-“mi-ha-fatto-piacere-che-…”

Tra pochi giorni anche Barbara D’Urso tornerà al timone di Pomeriggio 5 la sua unica trasmissione che le è rimasta dopo che l’amministratore delegato di Mediaset, Piersilvio Berlusconi , in occasione della presentazione dei palinsesti, ha annunciato che per la linea editoriale adottata si è deciso che le altre due trasmissioni di Barbara D’Urso, Domenica Live e Live non è la D’Urso non andranno più in onda. E se in tanti hanno preso questa decisione con molto dispiacere perchè fans della D’Urso, altrettanti hanno gongolato perchè erano stanchi di vedere solo la D’Urso in tv.

Barbara d’Urso spiega come mai le sue due trasmissioni sono state cancellate

Barbara d’Urso ha rilasciato una lunga intervista a Il Corriere della sera in occasione della quale ha spiegato cosa le riserva il futuro: “Ci saranno proposte di intrattenimento in prime time per me. È un passaggio necessario”.

E poi, ancora: “Ho parlato a lungo con Pier Silvio Berlusconi, mi ha spiegato il suo punto di vista e lo condivido totalmente: col Covid, la realtà che ho sempre raccontato facendo informazione si è talmente intrisa anche di tragedia, che è sempre più difficile voltare pagina su argomenti leggeri. Mi ha detto: ho bisogno che delle cento anime che hai ne tiri fuori due, una per l’informazione e una per il puro intrattenimento. Per cui è in maturazione una prima serata d’intrattenimento e, dal 6 settembre, riparte l’informazione quotidiana di Pomeriggio 5 sulla rete ammiraglia, con la cronaca di tutti i tipi e la politica, dando spazio anche alle storie di persone comuni e all’Italia positiva che ha valori”.

E poi la D’Urso ha anche aggiunto su Live-Non è la d’Urso: “Ho fatto ciò che potevo e che, fra l’altro, piaceva alla gente: quel rumore di fondo per cui Live Non è la d’Urso ha chiuso perché non faceva ascolti è falso. Ho alcuni detrattori, soprattutto sui social, ossessionati da me, che mi attaccano a prescindere chissà perché. Esistono diversi generi di tv. A Live Non è la d’Urso, sono venuti per i faccia a faccia con me tutti, l’ex premier, i politici, i ministri più importanti”.

E poi ha anche detto: “Ci sono state un paio di cose che editorialmente non sono piaciute: in tanti anni, può succedere. L’editore, prima di presentare i palinsesti, è stato molto insistente nel dirmi che sono stata e sono fondamentale per l’azienda, questo mi ha molto gratificata. L’ha ribadito anche in conferenza stampa, ma non l’ho visto riportato da nessuna parte. Parlo solo ora e parlerò coi fatti. Ho letto che Pomeriggio 5 durerà mezz’ora… Sorrido, lascio che parlino e mi godo l’estate”.

Roberto Alessi dice la sua su Barbara D’Urso

Roberto Alessi su Novella 2000 ha voluto esprimere il suo parere sui tagli ai danni di Barbara D’Urso e ha detto così a proposito dell’intervista rilasciata dalla D’Urso: “Mi ha fatto piacere leggere queste parole dopo certe illazioni che giravano nel mondo dello spettacolo dove c’è una marea di livorosi che come il vento si gira brindando felici…”

E poi ha aggiunto: “Barbara d’Urso ha fatto una sorta di giro di Italia, Toscana, Abruzzo, Campania, in vacanza con il suo amore Francesco Zangrillo…”