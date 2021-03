Roberto Benigni: perchè non ha figli | La verità che brucia

Roberto Benigni è uno degli attori più importanti del panorama italiano e internazionale. La sua carriera è costellata di successi e l’ amore che lo lega alla moglie, Nicoletta Braschi, è sempre più forte e solido. A proposito di questo come mai i due non hanno avuto figli? Qual è la ragione che si cela dietro questa scelta?

Una carriera eccezionale quella di Roberto Benigni, conosciuto per il suo spiccato talento e per la sua abilità recitativa e un matrimonio, sia privato che lavorativo, con Nicoletta Braschi che ha fatto innamorare innamorare milioni di telespettatori. Dopo 30 anni di unione però nessun figlio. Ma qual è il motivo che li ha spinti a non avere eredi?

Molte coppie oggi scelgono di non avere figli soprattutto per problemi economici ma sicuramente questo non è il reale motivo per cui due personaggi del loro calibro hanno intrapreso tale scelta.

Roberto Benigni e l’amore per Nicoletta Braschi

Roberto Benigni e Nicoletta Braschi sono una delle coppie più affiatate sia sul set che nella vita di tutti i giorni. I due si sono conosciuti sul set di ‘Tu mi turbi’ nel 1983 e da quel momento in poi la loro vita professionale e privata si è fusa insieme.

La loro unione è avvenuta il 26 dicembre del 1991, celebrata con una cerimonia privata in un convento di clausura delle suore cappuccine a Cesena, città natale dell’attrice. Quasi tutti i film più famosi dell’attore hanno avuto come coprotagonista la moglie, come ad esempio ‘La vita è bella’, ‘La tigre e la neve’ e ‘Lazzaro felice’, con quest’ultimo ottenne anche la candidatura al David di Donatello per la migliore attrice non protagonista.

Oltre a questo la coppia è anche legata dall’attività imprenditoriale e dividono le quote della società della casa di produzione cinematografica Melampo che della Tentacoli Edizioni Musicali. La loro è una storia d’amore bellissima e felice ma in questi anni molti si sono chiesti come mai non hanno avuto figli e quale sia il reale motivo di questa scelta.

Perchè Benigni non ha avuto figli da Nicoletta

La coppia di attori è sempre rimasta in silenzio sul motivo che li ha spinti a non avere eredi e non hanno mai voluto dare spiegazioni in tal senso.

In un’intervista però, rilasciata qualche tempo fa, Nicoletta ha dichiarato di non essersi sentita mai addosso i panni di madre e di vivere felice anche così il rapporto con il marito. Le sue parole, poche ma dirette, sono stata: “Sto bene così. Probabilmente non ho il senso materno”.

