Roberto Benigni ricoperto di critiche per quel gesto a luci rosse su Raffaella Carrà: proteste sul web

L’amatissimo showman, Roberto Benigni, è stato profondamente criticato per un gesto nei confronti della compianta Raffaella Carrà: ecco di cosa si tratta.

Raffaella Carrà e Roberto Benigni (Getty Images)

Roberto Benigni è un famosissimo attore e regista italiano, attivo soprattutto nel genero comico. Nel 1999 ha vinto l’Oscar come migliore attore protagonista per il film La vita è bella, di cui lui era anche il regista. La stessa pellicola vinse anche il premio Oscar come miglior film straniero.

Con gli inizi degli anni 2000, lo showman fiorentino, si è impegnato molto nel portare avanti la conoscenza e la divulgazione della Divina Commedia. Tanto che nel 2007 venne avanzata la proposta di candidarlo per il premio Oscar della letteratura.

È riconosciuto a livello mondiale per avere un carattere molto particolare, esuberante e giocoso. È sposato dal 1991 con Nicoletta Braschi, anch’essa attrice e produttrice. Partecipò anche lei nel film La vita è bella che le diede notevole notorietà. I due non hanno figli.

VEDI ANCHE—> Raffaella Carrà, Sergio Japino con lei fino alla fine: perché non ha funzionato

Roberto Benigni e il gesto su Raffaella Carrà, ecco di cosa si tratta.

L’attore fiorentino è sempre stato molto vivace, così come anche la cantante Raffaella Carrà. Quindi, quando i due artisti si incontravano, succedeva sempre l’imprevedibile. È rimasto nella storia della tv lo sketch che i due hanno messo in onda nel 1991 durante il programma Fantastico, condotto dalla cantante bolognese.

Benigni e Raffaella a Fantastico 1991 (Getty Images)

L’attore fiorentino iniziò improvvisamente a dire una serie di frasi, battute e doppi sensi a sfondo sessuale, per poi chiedere a Raffaella Carrà:

“Ma che c’avete voi donne là sotto?”

Infine, concluse la scena buttando giù la presentatrice e sdraiandosi sopra di lei. Ovviamente il tutto venne fatto in maniera divertita da entrambi le parti e con grosse risate da parte di tutti quanti. Michele Serra, giornalista della Repubblica, ha affermato che se la stessa scena andrebbe in onda oggi, solleverebbe tantissime proteste sul web perché l’immagine femminile attuale, rispetto ad allora, è completamente cambiata.