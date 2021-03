Roberto cacciato da Uomini e Donne si sfoga: “Cattivi, mi hanno fatto fuori per questo motivo. Tutto finto, ora vi dico la verità”

Roberto Di Silvestri si sfoga dopo la puntata di oggi di Uomini e Donne: “Volevano farmi fuori!”. E’ appena terminata l’ultima puntata settimanale di Uomini e Donne. Una puntata davvero pregna di polemiche. Cos’è successo? Sono arrivate delle segnalazioni su Roberto Di Silvestri del trono Over, il quale ha abbandonato lo studio dopo essere stato smascherato. Difatti è emerso in puntata che il cavaliere ha partecipato al programma non da single prendendo in giro la redazione.

Appena è finita la puntata di Uomini e Donne, però Roberto Di Silvestri si è sfogato amaramente su Instagram, asserendo che quelle segnalazioni non corrisponderebbero al vero e aggiungendo di essere stato volutamente fatto fuori dal programma: “Volevano farmi fuori e ci sono riusciti…Con tanta cattiveria e falsità!”. Insomma mentre in trasmissione ha chiesto scusa a tutti soprattutto a Patrizia e anche a Maria de Filippi, una volta uscito si è scatenato.

Roberto Di Silvestri: “La signora che ha fatto le segnalazioni è una bugiarda”

Roberto Di Silvestri dopo Uomini e Donne è anche tornato a parlare delle segnalazioni di oggi. Segnalazioni che ha fatto proprio la sua ex fidanzata, la quale è intervenuta telefonicamente in trasmissione per sbugiardarlo. E a tal proposito l’ex cavaliere del Trono Over di Uomini e Donne, senza indugio alcuno su Instagram, ha dichiarato che questa persona sarebbe una bugiarda seriale: “Ci tengo a dire che la signora che ha fatto la segnalazione è una bugiarda seriale che ha fatto le stesse cose con il suo ex marito e il suo ex compagno…”

L’ex cavaliere di Uomini e Donne Over Roberto Di Silvestri, il quale è stato smascherato in trasmissione, sempre in questo suo post pubblicato sul social fotografico, ha poi aggiunto di non aver sentito niente di ciò che ha detto oggi la suddetta signora. Per tale ragione non è riuscito a difendersi con efficacia: “Io non ho sentito nulla Di quello che ha detto…”

Roberto Di Silvestri fa chiarezza sulle segnalazioni

Roberto Di Silvestri ha poi colto l’occasione per fare chiarezza sulle segnalazioni arrivate oggi a Uomini e Donne. Cosa ha detto? L’uomo ha rivelato che due dei tre video mostrati in trasmissione in cui ha detto ‘ti amo’ a una persona sarebbero stati rivolti alla dama Patrizia e non alla sua ex, come è invece emerso oggi nella puntata a Uomini e Donne: “Due delle tre registrazioni erano indirizzate a Patrizia, una alla mia ex per tenerla buona…” Quale sarà quindi la verità? Commentate con noi sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici su Google News.

