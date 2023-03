Roberto Carlos diz não ter mais as curvas da estrada de Santos para ‘esquecer dos amores’: ‘a gente não vem na velocidade que eu vinha’

Rei lançou ‘As curvas da estrada de Santos’, em1969. Ele embarcou no cruzeiro MSC Fantasia para apresentar o projeto ‘Emoções em Alto Mar’. Roberto Carlos chega ao Porto de Santos no Cadillac vermelho dele

Roberto Carlos chegou ao Porto de Santos, no litoral de São Paulo, onde embarcou no cruzeiro MSC Fantasia para apresentar o projeto ‘Emoções em Alto Mar’, no famoso Cadillac vermelho. Antes de subir a bordo refletiu sobre o tempo que levou para descer a Serra. “A gente não vem na velocidade que eu vinha pela estrada de Santos, que fiz na música”.

Ele se refere à canção ‘As curvas da estrada de Santos’, de 1969. Na letra, o Rei dá a entender que entre uma curva e outra tentava esquecer um amor que teve. A estrada sinuosa foi fechada a veículos em 1985, e interditada após uma série de deslizamentos em 1992.

Portanto, hoje, o Rei não teria mais as curvas para refletir. “A música não foi feita na velocidade que vim agora”. Hoje, quem desce a Serra tem duas opções: a Via Anchieta, ainda com algumas curvas e velocidade limite de 50 km/h ou a Rodovia Imigrantes, uma reta só, com máxima de 80 km/h.

A estrada de Santos atualmente é aberta apenas para passeios turísticos, uma vez que a região agora é considerada uma unidade de conservação ambiental do que resta da Mata Atlântica. No local, além de bicicletas, são permitidas motocicletas, mas os interessados devem agendar a visita – a velocidade também não pode ultrapassar os 30 km/h.

