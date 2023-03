roberto-carlos-se-emociona-antes-de-embarcar-em-navio-de-cruzeiro-para-show:-‘se-eu-falar-muito-eu-choro’

Rei não se apresentava em alto-mar há três anos por conta da pandemia da Covid-19. Ele chegou ao Porto de Santos, no litoral de São Paulo, nesta quinta-feira (2), em um Cadillac vermelho. Roberto Carlos acenou para fãs e jornalistas que o aguardavam para embarque no cruzeiro MSC Fantasia

Alexsander Ferraz/A Tribuna Jornal

Roberto Carlos embarcou no navio MSC Fantasia, na tarde desta quinta-feira (2), para mais uma apresentação do projeto “Emoções em Alto Mar’. O Rei não se apresentava em um cruzeiro há três anos devido a paralisação das atividades do setor pela pandemia da Covid-19.

“Muito nervoso, faz tempo que a gente não faz isso, estava acostumado a fazer todo ano e por causa da pandemia a gente não fez (…) Fico emocionado, se eu falar muito eu choro”, disse o Rei Roberto Carlos.

O cantor chegou no Porto de Santos, no litoral de São Paulo, por volta das 16h30, em um Cadillac vermelho e disse estar nervoso, mas preparado para a apresentação: “Me sinto em casa”, disse.

Roberto Carlos chegou ao Terminal Marítimo de Passageiros Giusfredo Santini, no Porto de Santos, com carro conversível vermelho nesta quinta-feira (2)

Alexsander Ferraz/A Tribuna Jornal

À imprensa, Roberto Carlos afirmou que se apresentar em cruzeiro faz parte de um momento muito especial na vida dele. “A gente tem um contato muito próximo com os fãs. Isso é uma coisa muito gostosa”.

Cruzeiro

O projeto Emoções em Alto Mar acontece desde 2005, quando fez a estreia no navio Costa Victoria, que passou por Ilhabela, Rio de Janeiro, Angra dos Reis e Búzios.

Roberto Carlos embarcou no navio MSC Fantasia no Porto de Santos (SP), na tarde desta quinta-feira (2), para mais uma edição do cruzeiro “Emoções em Alto Mar’

Thais Rozo/g1

Em 2022, o tradicional cruzeiro de Roberto Carlos, que seria realizado em março do ano passado, foi adiado por conta da pandemia de Covid-19. A edição de 2021, prevista para fevereiro, também havia sido cancelada.

Ainda neste mês, Xuxa, Luan Santana, Glória Groove, Daniela Mercury e Claudia Leitte se apresentarão em alto-mar. Ao todo, o Terminal de Passageiros Giusfredo Santini, administrado pelo Concais, receberá 12 navios, com 37 escalas, neste mês. Confira a programação neste link.

Roberto Carlos chegou no Porto de Santos (SP) para mais uma edição do cruzeiro “Emoções em Alto Mar’

Thais Rozo/g1

