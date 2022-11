Roberto Di Pardo “Trasformazione digitale” per conservare la memoria nel futuro

“Guardare al futuro”, questo sono le parole di Roberto Di Pardo, sindaco di Petacciato, promotore dell’innovazione digitale in fase di mappatura su tutto il territorio italiano. Un App rivoluzionaria e un investimento per le generazioni future.

ALDILAPP, infatti, consente (gratuitamente) di gestire il profilo del famigliare defunto, caricando foto e biografia, ma anche cosentendo a chiunque di poter lasciare un pensiero, un ricordo, una dedica. E non solo, perché questa app del cimitero on line consente anche di inviare fiori ai defunti. Fiori freschi, che saranno poi direttamente consegnati sulla lapide del famigliare che ha lasciato la vita terrena.

“Per l’amministrazione comunale – dice il Sindaco Roberto Di Pardo – si tratta dell’opportunità di offrire un servizio digitale innovativo ai nostri cittadini ed in particolare alla popolazione emigrata nel corso degli anni. Aldilapp è uno stimolo per le aziende del territorio che offrono servizi cimiteriali come la pulizia dei loculi e la vendita dei fiori. Per concludere, avremo finalmente a disposizione un archivio cimiteriale digitale centralizzato

