Roberto Farnesi finalmente papà a 52 anni: la fidanzata Lucya è incinta

Cicogna in volo per il popolare attore toscano, che ha finalmente messo la testa a posto dopo una serie di relazioni sbagliate

Grossa novità nella vita privata di Roberto Farnesi. L’attore sta per diventare papà all’età di 52 anni. Un sogno covato a lungo e che diventa finalmente realtà. L’interprete di Umberto Guarnieri ne Il Paradiso delle Signore ha dato l’annuncio su Instagram, postando una story dove indossa un pancione finto.

“La gioia è talmente tanta che consentitemi di fare un po’ il bischero”, ha scritto Roberto Farnesi su Instagram. “Presto in tre”, ha invece fatto sapere Lucya Belcastro, la riservata e discreta fidanzata dell’affascinante attore. Al momento non si conoscono molti dettagli sulla gravidanza.

Al settimanale Diva e Donna Roberto Farnesi ha confidato che è in attesa di una bambina che, molto probabilmente, si chiamerà Mia. Il parto è previsto a fine novembre. Di recente, in più di qualche intervista, il sosia italiano di Richard Gere ha parlato della voglia di diventare padre.

Una voglia che c’è sempre stata e che è cresciuta maggiormente nell’ultimo periodo accanto a Lucya, la donna giusta per Farnesi. Solo qualche mese fa Roberto ha dichiarato:

“Ci stiamo lavorando. Diventare padre è sempre stato un mio grande desiderio. Il prossimo luglio festeggio 52 anni, io sono nato quando mio padre ne aveva 56. Direi che è arrivato il momento”

Un sogno diventato realtà. Roberto Farnesi è felicemente fidanzato da sette anni con Lucya, più giovane di ben 26 anni. La ragazza lavora nel mondo della moda e da tempo convive con l’attore. Farnesi fa la spola tra la sua Toscana, dove è nato e cresciuto, e Roma, dove gira quotidianamente Il Paradiso delle Signore.

In questo periodo Roberto Farnesi è impegnato con le riprese della settima stagione, accanto a Vanessa Gravina e Alessandro Tersigni. Ex studentessa toscana di moda, Lucya aiuta il compagno pure con la sua attività di ristoratore. Farnesi è il proprietario di uno dei ristoranti più apprezzati in Toscana: Il Ristoro-La Bottega del Parco di Pisa.

Quella con Lucya è la storia d’amore più lunga di Roberto Farnesi, che in passato ha amato diverse donne, famose e non. La grossa differenza d’età non è mai stato un problema per la coppia, che fin da subito ha avuto una forte sintonia e complicità.

Molto probabilmente in seguito alla nascita della piccola non ci sarà nessun matrimonio. Roberto Farnesi si è detto del tutto contrario a stipulare un contratto del genere. Cambierà forse idea dopo la nascita del primogenito?