Roberto Farnesi, l’annuncio più bello. Dopo il Paradiso delle signore fa sul serio

Roberto Farnesi, uno degli attori protagonisti della fiction ‘Il Paradiso delle Signore’, condivide con i fan un annuncio importantissimo.

In questi anni, sugli schermi Rai, la fiction ‘Il Paradiso delle Signore’ è stato un grandissimo successo di pubblico.

Roberto Farnesi (foto da profilo ufficiale Instagram)

Le vicende della boutique milanese risultano particolarmente avvincenti per i telespettatori, che rispondono partecipi.

Uno dei personaggi più amati, sebbene nella fiction interpreti il ruolo spesso controverso di Umberto Guarnieri, è l’attore Roberto Farnesi. Un attore che gli appassionati di soap e fiction ricorderanno bene per aver svolto numerosi ruoli importanti in altri contesti di egual successo.

‘Il Paradiso delle Signore’ è arrivato alla sesta stagione e adesso c’è grande attesa per la settima, per la quale stanno fervendo i preparativi. Le nuove puntate dovrebbero andare in onda in autunno.

Intanto, Roberto, piuttosto attivo sui social, ha voluto condividere una notizia per lui davvero importante.

Roberto Farnesi commuove il web, la notizia fa rapidamente il giro dei social

Con una storia su Instagram, si è lasciato andare a un divertente siparietto per fare un annuncio strepitoso e che ha raccolto immediatamente la felicità dei fan.

Roberto ha infatti annunciato che diventerà padre. La sua compagna, Lucya Belcastro, di 25 anni più giovane di lui, è infatti incinta.

L’annuncio è arrivato con una divertente story in cui Roberto si è infilato un cuscino al di sotto del maglioncino, a simboleggiare appunto la gravidanza.

La didascalia parla praticamente da sola: “La gioia è talmente tanta che consentitemi di fare un po’ il bischero“. Un momento di ‘pazzia’ che in effetti è facilmente perdonabile, vista la gioia di Roberto e Lucya per il loro primo figlio.

Non si conosce ancora il sesso del nascituro, se maschio o femmina. Dalle prime indiscrezioni, il bambino o la bambina dovrebbe nascere in autunno. Un evento che i due futuri genitori attendono con grande trepidazione. Dai loro fan, intanto, fioccano le congratulazioni per la lieta novella.