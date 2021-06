Roberto Farnesi papà a 52 anni, la fidanzata Lucya Belcastro è incinta: quando nascerà la bambina

Roberto Farnesi diventerà papà. L’attore che interpreta Umberto Guarnieri nella soap di successo Il paradiso delle signore, ha dato il lieto annuncio sulle pagine di Diva e Donna e poi sui social. La sua compagna Lucya Belcastro è in dolce attesa. Mentre si prepara a festeggiare i 52 anni, esulta per la realizzazione di questo sogno.

L’annuncio sui social: quando nascerà la bambina

Nell’intervista rilasciata a Diva e Donna, la coppia posa teneramente abbracciata mentre si scorge già il pancione di Lucya Belcastro. Roberto Farnesi, dunque, si prepara a diventare papà per la prima volta a 52 anni. Al settimanale ha spiegato che aspettano una femminuccia e ha svelato anche quando nascerà la piccola: “La mia Lucya aspetta una bambina, nascerà a novembre“. Mancano, dunque, cinque mesi al parto. La bambina potrebbe chiamarsi Mia. Nei mesi scorsi, infatti, sempre al settimanale Diva e Donna l’attore aveva dichiarato che se avesse avuto una femminuccia le avrebbe dato quel nome. Non è detto, però, che la coppia non abbia dei ripensamenti. Intanto sui social, Farnesi festeggia con una foto in cui esibisce un finto pancione: “La gioia è talmente tanta che consentitemi di fare un po’ il bischero“.

Roberto Farnesi e Lucya Belcastro, tra loro 24 anni di differenza

Sono ormai più di sette anni che Roberto Farnesi e Lucya Belcastro stanno insieme. 52 anni lui e 28 lei, i 24 anni di differenza non hanno mai rappresentato un problema per loro. Al contrario, i due hanno riscontrato una perfetta compatibilità. L’attore ha spiegato che anche tra i suoi genitori c’erano 24 anni di differenza e si sono amati “fino all’ultimo giorno“. Già nel 2016, Farnesi rimarcava come avesse trovato l’altra metà della mela nella sua fidanzata: “Abbiamo le stesse passioni: amiamo la natura e gli animali. Ora mi sento pronto a diventare padre, ma vediamo cosa ci riserva la vita. Lucya è una ragazza stabile e matura“. E tre anni più tardi aveva spiegato di essere “allergico al matrimonio“, ma desideroso di avere un figlio perché “coronerebbe un legame forte“. Sembra sia arrivato il momento di realizzare questo tenero sogno.