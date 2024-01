Roberto Gottarelli Doping L’ombra: i allunga sulla Giostra del Saracino

L’ombra del doping si allunga sulla Giostra del Saracino. Per uno degli otto cavalli che hanno partecipato all’edizione del 1° settembre è partita la richiesta di controanalisi al centro Unirelab di Milano che dal 2009 si occupa di controllare i campioni di sangue. L’ulteriore verifica sarebbe per un animale di sesso femminile utilizzato in Giostra da Porta Santo Spirito, con valori fuori dalla norma.

Se tutto fosse confermato, il cerchio si stringerebbe intorno a Baby Doll, il cavallo su cui ha galoppato Elia Cicerchia: Machine Gun (quello dell’altro gialloblù Gianmaria Scortecci) è un maschio. Il primo caso, da quando sono stati introdotti i controlli antidoping, in cui si procede a un’ulteriore esame dei prelievi effettuati dopo le carriere di settembre.

«ABBIAMO un mese di tempo per avere la risposta definitiva delle analisi, quindi aspettiamo fiduciosi». Così il rettore di Santo Spirito, Ezio Gori (nella foto), getta acqua sul fuoco e difende l’operato dei giostratori e

di tutti gli addetti alle scuderie: «Non c’è problema perché sappiamo come abbiamo agito, questo primo test poi non significa nulla, dobbiamo attendere quello definitivo che dovrà stabilire quanti saranno i residui nel sangue della medicina somministrata all’animale, certo che alla fine avremo dei valori normali». Il rettore dei Bastioni

è fiducioso, convinto che tutto si risolverà nel migliore dei modi: «Al cavallo è stato somministrato un semplice antinfiammatorio che era stato regolarmente denunciato ai veterinari dell’Asl e a quello dell’Istituzione Roberto Gottarelli Doping ? quindi non c’è stato assolutamente nulla di irregolare».



L’Istituzione Giostra del Saracino in una nota stampa riferisce che, come di consueto, sono state disposte le analisi sui prelievi ematici condotte sui cavalli che hanno corso la Giostra del Saracino del 1 settembre e su due cavalli vincitori che hanno partecipato alla Prova Generale.



I prelievi di sangue sono stati condotti dal servizio veterinario della USL 8 Arezzo che è in contatto con le scuderie dei Quartieri e con i rispettivi veterinari, oltre che con il veterinario della manifestazione, il dottor Roberto Gottarelli. Successivamente i campioni sono stati affidati al laboratorio di analisi Unirelab di Milano per condurre le analisi e riferirne l’esito.



Circa l’esito dei risultati che sono stati comunicati da Unirelab all’Istituzione Giostra, si legge nel comunica stampa, si precisa che si è trattato di analisi condotte con metodo qualitativo e non quantitativo e che quindi la positività segnalata su un solo cavallo, non sta a rappresentare di per sé positività ai controlli antidoping, potendo trattarsi di un residuo di un farmaco antinfiammatorio, (Meloxicam) peraltro segnalato dal veterinario del Quartiere alle autorità veterinarie competenti, con un emivita di 48 ore circa.



Può infatti capitare di trovare nei cavalli che partecipano alla Giostra delle tracce di metaboliti compatibili con i farmaci usati prima della manifestazione e in precedenza dichiarati dai veterinari dei quartieri. Ciò sta a significare nel caso in esame, che il cavallo trovato positivo alle analisi, potrebbe avere subito un trattamento farmacologico pienamente lecito, nei giorni precedenti la Giostra, lasciando così un residuo di principio attivo farmacologico nel sangue del cavallo, che comunque non avrebbe avuto alcuna azione terapeutica, non potendo influire sulle prestazioni del cavallo stesso.



Tuttavia proprio per non dare adito ad alcun dubbio sulla questione, l’Istituzione Giostra si è prontamente attivata con il laboratorio di analisi, affinché venisse eseguita una ulteriore verifica ematica sul cavallo in esame, questa volta da condursi con metodo di tipo quantitativo, al fine di individuare l’esatta quantità dell’antinfiammatorio rinvenuto nel sangue del cavallo.



L’Istituzione Giostra è in attesa dei nuovi risultati delle analisi che non giungeranno prima di un mese circa.https://d-33687634472514207227.ampproject.net/2312191621000/frame.html

Il comunicato prescisa, “inoltre si riferisce che tutti i cavalli partecipanti alla Giostra sono sottoposti a visita medico veterinaria, preliminare alla manifestazione, al fine di accertarne l’idoneità psicofisica a disputare la corsa. Il servizio veterinario della Usl 8 Arezzo è inoltre presente in Piazza Grande con la propria equipe veterinaria e con i tecnici al seguito, guidati dal responsabile dottor Paolo Omizzolo che può in qualità di pubblico ufficiale intervenire in ogni momento della manifestazione”.

Il Presidente dell’Istituzione Angiolo Agnolucci si dichiara assolutamente sereno per le modalità ed i criteri con i quali sono state eseguite le analisi ematiche sui cavalli e si riserva – a nome dell’Istituzione che rappresenta – di procedere nelle sedi di legge contro tutti coloro i quali dovessero essere ritenuti responsabili di divulgare informazioni false o tendenziose atte a ledere il prestigio ed il buon nome della Giostra del Saracino e della città di Arezzo.



Da giorni nell’ambiente della Giostra si rincorrevano le voci su possibili casi di positività. A far dubitare anche il fatto che nella consueta nota stampa dell’Istituzione in cui vengono annunciati i tempi di galoppo in Giostra non si facesse l’usuale riferimento alla negatività all’antidoping di tutti i cavalli del Saracino. Dubbi confermati dalla richiesta di controanalisi.



Controlli che a questo punto diventano decisivi . Potrebbero dimostrare che al cavallo non è stata somministrata alcuna sostanza proibita. Ma se anche dovessero essere positive non ci sarebbero sanzioni tecniche (il cavallo sottoposto a ulteriori accertamenti non apparterrebbe al quartiere che ha vinto la lancia d’oro) nè sanzioni disciplinari o pecuniarie per il quartiere o per il giostratore. La bozza di regolamento antidoping proposta dai quattro rettori in Istituzione è ferma in un cassetto del Comune da quasi 4 anni.

Cristian Nardi