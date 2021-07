roberto-mancini,-avete-mai-visto-suo-figlio?-scatto-inedito:-resterete-sbalorditi!

Roberto Mancini è l’attuale allenatore della Nazionale Italiana, ma avete mai visto suo figlio? Sui social, spunta uno scatto del tutto inedito: resterete di stucco.

Avete mai visto il figlio di Roberto Mancini? Lo scatto. Fonte Foto: Instagram

È la colonna portante della Nazionale Italiana, Roberto Mancini. Divenuto allenatore della squadra che rappresenta il nostro bel paese dopo la sua esperienza all’Inter e allo Zenit San Pietroburgo, l’ex stella del calcio ha preso le redini in manco della prima squadra. E ne è uscito letteralmente vincitore. Attualmente, si stanno giocando di Europei di calcio 2021. E, seppure il cammino da fare sia ancora lungo, c’è da ammettere che l’Italia sta disputando delle partite davvero magnifiche.

In attesa, però, di poter sapere come andrà a finire il match dei quarti di finale, siete curiosi di sapere qualche cosa in più sul suo “traghettatore”? In alcuni dei nostri articoli, vi abbiamo raccontato della vita privata di Roberto Mancini, vi abbiamo parlato di suo padre e vi abbiamo raccontato un inedito retroscena su di lui. Adesso, invece, siete curiosi di vedere suo figlio? Benissimo: ci pensiamo noi!

Avete mai visto il figlio di Roberto Mancini? Lo scatto inedito

Abbiamo spulciato con attenzione il profilo Instagram di Roberto Mancini e siamo riusciti a rintracciare alcuni scatti davvero interessanti. Oltre a mostrarsi in compagnia del suo simpaticissimo papà e all’interno della sua auto, diverso tempo fa, il commissario tecnico della Nazionale Italia si è lasciato immortalare in compagnia di suo figlio. Sappiamo benissimo che dal suo scorso matrimonio sono nati tre figli e che, soprattutto, i due “maschietti” hanno seguito le orme del loro papà.

A questo punto, però, vi chiediamo: voi avete mai visto il figlio di Roberto Mancini? Ci pensiamo noi a mostrarvi ogni cosa nel minimo dettaglio, state tranquilli. Anche se, vi anticipiamo, resterete anche voi sbalorditi. Perché? Beh, la risposta è piuttosto semplice: il ct della Nazionale e suo figlio sono due vere e proprie gocce d’acqua. Non credete alle nostre parole? Guardate un po’ qui:

Fonte Foto: Instagram

Avevamo ragione, vero? Roberto e suo figlio si assomigliano davvero tantissimo, siete d’accordo?