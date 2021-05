Roberto Mancini: chi è la seconda moglie Silvia Fortini (un amore ‘legale’)

Roberto Mancini, 56 anni, attuale allenatore della Nazionale italiana di calcio, ha sempre mantenuto molto riserbo sulla sua vita privata che ha subito un potente scossone nel 2015, anno in cui è giunto al capolinea il matrimonio con Federica Morelli. Dall’unione sono nati tre figli, ormai tutti ‘cresciuti’. Il primogenito Filippo ha 30 anni, il secondogenito Andrea ne ha 28 mentre Camilla, terzo frutto d’amore, ha tagliato il traguardo delle 25 primavere. Dopo il naufragio coniugale l’ex stella di Sampdoria e Lazio ha conosciuto Silvia Fortini, 42 anni. La scintilla sarebbe scoccata, all’incirca, nell’estate del 2016: fu allora che ‘Il Mancio’ e la donna furono sorpresi a Saint Tropez. Nel gennaio 2017 si diressero invece alla Antille, ‘consumando’ un’altra fuga romantica. E amore fu!

Roberto Mancini e i suoi tre figli (Fonte: Instagram)

La relazione è andata via via a consolidarsi tanto che la coppia, nel 2018, è convolata a nozze. Dunque Roberto si è sposato nuovamente, per la seconda volta. Su come i due si sono conosciuti nulla si sa. D’altra parte in casa Mancini – Fortini le parole d’ordine per quel che riguarda la loro vita privata sono due: privacy e riservatezza.

Chi è Silvia Fortini, la seconda moglie di Roberto Mancini

Quel che è certo è che Silvia è a capo di un importante studio legale romano che assiste l’allenatore da diversi anni. Probabile quindi che dopo la fine del matrimonio con Federica, l’ex calciatore abbia intrattenuto dei rapporti professionali con la donna. Rapporti che poi sarebbero passati dal formale all’informale… Il resto lo ha fatto la curiosità e l’attrazione reciproca.

Silvia è una donna assai impegnata in ambito lavorativo. Il suo studio legale, tra i suoi clienti, annovera diverse importanti società commerciali e di servizi, ma anche banche, istituzioni finanziarie, imprese di costruzioni e persone fisiche di alto profilo.

Quando la si sorprese per la prima volta al fianco di Roberto, il gossip del Bel Paese iniziò subito con i ‘ricami’, facendo notare una forte somiglianza tra lei e Ilaria D’Amico, attuale compagna del portiere Gianluigi Buffon nonché ex conduttrice sportiva di Sky. In effetti le due donne hanno alcune caratteristiche simili.