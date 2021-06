roberto-mancini,-moglie,-figli-e-vita-privata-dell’allenatore-dell’italia

La corsa dell’Italia a Euro 2020 è ancora in corso e la squadra guidata da Roberto Mancini ci è arrivata come una delle favorite. L’allenatore dell’Italia, 56 anni e alla guida della nazionale dal 2018, è uno dei personaggi più noti del mondo del calcio e tra gli allenatori italiani più titolati, dopo un passato da calciatore che lo ha visto essere uno dei nomi più apprezzati della storia di questo sport. Al netto della su notorietà pubblica, Roberto Mancini, si è sempre mostrato riservato rispetto alla sua vita privata, di cui condivide raramente i momenti.

Tre figli dal primo matrimonio

L’allenatore della nazionale è stato sposato con Federica Morelli, matrimonio durato fino al 2015. Una relazione dalla quale sono nati tre figli, Filippo, Andrea e Camilla. I due maschi hanno deciso di seguire le orme del padre. Il più grande, Filippo è nato a Genova il 13 ottobre 1990, quando Roberto Mancini giocava per la Sampdoria. È entrato negli Allievi Regionali dell’Inter nel2005, quando il padre allenava la prima squadra. Andrea, il secondo figlio, ha seguito la carriera di Mancini come il fratello. È nato il 13 agosto 1992e da giovanissimo gravita nell’Inter. In seguito ha giocato nel Manchester City, nell’Oldham Atlhetic, nel Real Vallaodid e anche, negli Stati Uniti per il New York Cosmos della North America Soccer League.

in foto: Roberto Mancini e i suoi tre figli

Camilla Mancini, che ha una certa visibilità sui social, ha parlato delle implicazioni provocate dalla visibilità pubblica di suo padre: “Nella mia visione io sono una figlia come tutte. E lui è un padre come tutti. L’unica differenza è che fa un lavoro che lo espone a livello mediatico e lo fa essere un personaggio pubblico e di conseguenza anche noi siamo esposto. Quindi la privacy che hanno la maggior parte delle famiglie noi l’abbiamo meno.”

Il secondo matrimonio con Silvia Fortini

Dopo la fine del primo matrimonio con Federica Morelli, Roberto Mancini ha iniziato una nuova relazione tempo dopo con Silvia Fortini, alla guida di un noto studio legale di Roma. La coppia è è convolata a nozze nel 2018, lo stesso anno in cui Roberto Mancini ha assunto la guida della nazionale di calcio italiana.