Robin Krasniqi paralajmëron që do të boksojë edhe për 5 vjet

Robin Krasniqi ka paralajmëruar se do të boksojë edhe për 5 vjet, dhe me pas do të largohet nga ky sport.

Më tej ai ka përshkuar emocionet e tij të rikthimin në ring pas më shumë një viti.

“Ka qenë një ndjen e mirë që pas një viti të kthemë aty ku e kam lanë or vetëm më i fortë, e të kthemë me një fitore ka qenë më të vërtetë kënaqësi e madhe jam duke e shijuar për çdo ditë, e moment. Është rikthye vullneti shumë fuqishme. Mendohesha që të boksojë dhe për dy vite por po e shoh që janë edhe nja 5 vjet të forta për të ardhmen”, ka theksuar Krasniqi.

Krasniqi, në një konferencë për media ka treguar se për të ka qenë një suksese i madhe fitorja në Mynihi që ka marrë jehon në mbarë botën.

“Një suksese shumë i madhe sepse anembanë të botës ka marrë një jehon shumë të mirë. Kemi treguar një mentalitet ose kulturë tonë që jemi njerëz punëtor dhe të suksesshme dhe kjo me ka bërë që me prek edhe një fitore tjetër. Është për ne një obligimi që të veprojmë më sjelle të mira që të tregojmë kulturën se nga vijmë”, ka deklaruar Karasniqi.

