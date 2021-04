Rocco Siffredi: “In futuro saremo tutti Allsessuali, il machismo è finito”

Rocco Siffredi è tra i personaggi più noti del mondo dello spettacolo, icona nel mondo del cinema a luci rosse, conosciuto in tutto il mondo, è ormai un’autorità in materia, tanto che a breve uscirà un suo libro incentrato su delle vere e proprie lezioni, tratte da alcuni video già presenti su YouTube. Un progetto che ha come obiettivo quello di mettere a loro agio i giovani, innanzitutto con il loro corpo e poi in relazione a quello degli altri, vincendo così inibizioni, paure, possibili complessi: “Non sono solo un divo del porno, sono un uomo sposato, padre di due figli, vedo le differenze con la vita vera” ha rivelato in un’intervista a Vanity Fair. Nonostante sia promotore della libertà sessuale, vivendo in Ungheria non sempre le sue idee hanno trovato piena accoglienza, soprattutto da parte di un governo spesso reprimente.

Rocco Siffredi sul conservatorismo di Orban

L’attore, sulle pagine del settimanale, non ha mai avuto timore di dire la sua e anche quando si è trattato di dover parlare apertamente di ciò che apprezza o meno dello stato in cui ha scelto di vivere, lasciando l’Italia, Siffredi non si è nascosto e ha dichiarato di sentirsi spesso non a suo agio a contatto con un governo così conservatore, senza escludere però che anche in Italia non sia semplice portare avanti il suo lavoro:

Sta parlando dello stesso Orbán che a dicembre scorso ha espulso dal partito uno dei fondatori dopo che era stato sorpreso mentre si intratteneva con 24 uomini?. Quindi be’, direi. Però in Italia è ancora più complicato fare il mio lavoro, con il Vaticano vicino. Anche se vedo ormai che, grazie ai social, nessun politico può più reprimere l’orientamento di nessuno. Poi sono convinto di una cosa, per le nuove generazioni l’eterosessualità non vorrà dire più nulla. Si va verso una sessualità bella e che ci rappresenta, verso un uomo o una donna.

In futuro saremo “Allsessuali”

La libertà sessuale non è mai stato un problema per Siffredi, nonostante l’età abbia avuto delle ripercussioni sulla percezione di sé, ma ha sempre dichiarato di aver avuto esperienze di vario tipo e ancora una volta ribadisce che, ormai, non dovrebbero esserci più limitazioni ed etichette che definiscano i gusti sessuali di ogni individuo: “Sono stato anche con gli uomini, ho provato tutto. Anche rapporti omosessuali. Ma non è questa la cosa brutta, figuriamoci. […] Bisessuali secondo me non vuol dire nulla, in futuro saremo tutti Allsessuali. Le donne si organizzano da sole e vedono molti film con sole femmine, e il machismo è finito. Lo penso soprattutto dei ragazzi più giovani: decidono di andare con chi vogliono, a prescindere da quello che hanno sotto i vestiti”.

Le rivelazioni sul figlio Lorenzo

Il mondo dei ragazzi è quello che, da padre, può osservare più da vicino comprendendone i meccanismi e a volte sorprendendosi di certe scelte. Ad esempio racconta che suo figlio Lorenzo ha sempre evitato di guardare i suoi video, distaccandosi completamente dal mondo del porno, ma ha comunque fatto esperienza insieme alla sua fidanzata: