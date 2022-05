La diseñadora llevaba tiempo avisando de que quería conseguir un rostro llenito de pecas, que tan de moda están en los últimos tiempos, pero no encontraba el producto adecuado. Hace unas semanas lo intentó con un producto que no surtió efecto y con el que no se veía apenas el efecto de pecas que quería […]

Un artículo de Semana.es