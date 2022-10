Rock The Runway: SHEIN for All. Uno show unico che ha unito moda e musica.

Los Angeles ha ospitato a settembre un grande evento che è riuscito a unire in maniera armonica e coinvolgente moda e musica, ovvero Rock The Runway: SHEIN for All. Il celebre marchio internazionale di e-retailer e lifestyle SHEIN ha infatti presentato le nuove collezioni autunno-inverno 2022 all’interno di un vero e proprio show, con l’inserimento di esibizioni musicali di artisti dello stampo di Avril Lavigne e Shenseea. L’evento è stato trasmesso in streaming tramite l’App SHEIN e via social.

Le nuove collezioni

Per quanto riguarda il lato fashion, la sfilata ha coinvolto oltre al marchio principale SHEIN anche SHEIN X, Frenchy, SXY, Modely e MOD, ROMWE, DAZY e ha celebrato la nascita di una nuova e speciale collaborazione del marchio MOTF con il prestigioso fashion designer Christian Siriano, che ha portato alla realizzazione della collezione After Work.

Le esibizioni degli artisti

Durante questo show la moda si è unita alla musica e al ballo grazie alla presenza di cantanti e artisti musicali di fama mondiale e di ballerini professionisti, che si sono esibiti vestendo i capi della nuova collezione. Hanno preso parte allo show, rendendolo unico ed emozionante, l’icona del pop punk Avril Lavigne, per ROMWE, la cantante giamaicana Shenseea, per SHEIN, e la cantautrice filippino-autraliano Ylona Garcia, per DAZY.

L’atmosfera si è riscaldata ancora di più con le performance musicali di Brooke Eden, per SHEIN MOD, di Alexander Jean, per SHEIN SXY, di Victoria Kimani, per SHEIN BAE, di Owenn, per SHEIN Modely, di The Future X, per SHEIN X e di Haley Reinhart, per SHEIN Frenchy.

Il set diventa video musicale

Un programma ricchissimo per un evento che ha incarnato in pieno lo spirito innovativo e festoso del brand e che è diventato anche il set del video musicale per la canzone ‘Bite Me’ di Avril Lavigne. La cantante, che al momento è in tour con il suo album Love Sux (Elektra/DTA Records), si è detta entusiasta dell’evento e della sua capacità unica di unire musica e moda.

Gli acquisti per la prossima stagione

La seconda edizione di Rock The Runway si conferma un appuntamento vivace e partecipato, che permette di scoprire le novità fashion per la prossima stagione, circondati dal calore della musica e dalla forza del ballo. Adesso le collezioni presentate sono presenti sul sito di SHEIN, disponibili all’acquisto.

Si può quindi facilmente trovare quel tocco in più per vivacizzare il proprio guardaroba attingendo, ad esempio, ai cardigan lunghi e avvolgenti, alle camicie eleganti dalle larghe maniche oppure ai blazer doppiopetto in tinte neutre e formali o in colori sgargianti e divertenti, a seconda dei gusti e delle occasioni. Una moda adatta a tutti, con innumerevoli proposte rese accessibili grazie a un uso sapiente della tecnologia. Dai fasti di Los Angeles, i capi che hanno sfilato possono raggiungere oltre 150 paesi in tutto il mondo con pochi click, per portare la bellezza e l’energia di Rock The Runway nella vita di ogni giorno.

