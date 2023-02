Roda Cores do Nosso Samba reúne grandes vozes do samba potiguar em edição pré-carnaval

Valéria Oliveira, Samba Preto no Branco, Jaína Elne, Baba Claudio Zâmbi, Danilo Matos e Dodora Cardoso são as atrações do evento que acontece nesta sexta-feira (10), no D’Praia, em Ponta Negra. Valéria Oliveira recebe convidados no “Cores do Nosso Samba”

Brunno Martins

A Roda ‘Cores do Nosso Samba’ reúne grandes vozes do samba potiguar em uma edição especial pré-carnaval. Valéria Oliveira, Samba Preto no Branco, Jaína Elne, Baba Claudio Zâmbi, Danilo Matos e Dodora Cardoso são as atrações do evento que acontece nesta sexta-feira (10), no D’Praia, em Ponta Negra. A entrada é gratuita.

Em seu novo formato a roda contará com a abertura do grupo Samba Preto No Branco e, em seguida, a anfitriã Valéria Oliveira recebe os demais ilustres convidados: Claudio Zâmbi, Dodora Cardoso, Jaína Elne e Danilo Matos.

O ‘Cores do Nosso Samba’ é um projeto que agrega diversas vertentes do samba. Nasceu com o propósito de contribuir para uma maior visibilidade dos sambistas, compositores e intérpretes potiguares e de difundir suas obras. Lançado em 2014, o projeto já recebeu mais de 60 convidados, entre artistas potiguares e de outras partes do Brasil.

No comando da banda, Raphael Almeida (cavaco e direção musical), bem acompanhado pelos talentos de Jubileu Filho (7 cordas e vocal), Allyson Biscoito (banjo), Jane Eyre (flauta e sax), Aluízio Pizão, Kelliney Silva, Ninho Brasil e Toninho Melé (percussões), Michelle Lima e Alice Peixoto (vocais). O amplo e diversificado repertório será composto por sambas-canção, sambas-enredo – dando o tom ao ritmo de carnaval -, pagode, partido-alto, muita alegria e muito axé.

Serviço

Cores do Nosso Samba – Edição pré-carnavalesca

Dia 10 de fevereiro, sexta-feira, no D’Praia – Rua Francisco Gurgel, 899, Ponta Negra

Das 18h às 22h

Abertura da casa às 17h30

Acesso Gratuito – Lugares limitados

Vittorio Ferla