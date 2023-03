Rodeio de Americana confirma Luan Santana no line-up; veja programação completa

Cantor foi incluído na grade de shows após definição sobre a data da apresentação. Evento também reúne, de 9 a 18 de junho, Zezé di Camargo e Luciano, Maiara e Maraisa, Jorge e Mateus, Zé Neto e Cristiano, Alok, entre outras estrelas. Luan Santana na Festa do Peão de Americana

O cantor Luan Santana foi confirmado na grade de shows da Festa do Peão de Americana. A informação foi passada com exclusividade ao g1 na noite desta sexta-feira (31), horas após a organização divulgar, sem o Luan, o line-up da 35ª edição do evento, que acontece de 9 a 18 de junho.

Segundo a assessoria da festa, a ausência na programação divulgada inicialmente ocorreu porque ainda havia uma indefinição na data em que o cantor se apresentaria. No entanto, ficou definido que ele subirá ao palco logo no dia de abertura, que contará também com Henrique e Juliano, Rayane e Rafaela e Alok. Veja abaixo a programação completa.

A suposta falta de Luan Santana, que é figura carimbada no Rodeio de Americana, gerou repercussão entre os fãs do artista, e o assunto, inclusive, virou um dos mais comentados do Twitter durante a tarde.

Com Luan entre os confirmados, a festa começa a vender os ingressos em abril – o dia ainda será divulgado. O evento também terá as tradicionais provas de montaria em touros e cavalos.

Festa do Peão de Americana

Line-up tem mix de gerações sertanejas, nomes do funk e eletrônico

A programação da 35ª Festa do Peão de Americana reúne grandes astros da atualidade e da história da música sertaneja, além de nomes do funk e eletrônico nos seis dias de rodeio, que vai acontecer no Parque de Eventos CCA.

A programação da festa tem foco predominante nas diversas épocas do sertanejo, com estrelas que estouraram recentemente como Hugo e Guilherme e Ana Castela, além de sucessos consolidados da geração atual como Henrique e Juliano, Maiara e Maraisa, Jorge e Mateus, Zé Neto e Cristiano, Matheus e Kauan, Gusttavo Lima, Gustavo Mioto e, agora, Luan Santana.

O evento também terá espaço para nomes históricos da música sertaneja como Edson e Hudson, Rionegro e Solimões e, no dia do encerramento, Chitãozinho e Xororó e Zezé di Camargo e Luciano. A música eletrônica estará presente com Alok, um dos maiores nomes do gênero, além de Sevenn e KVSH. Por fim, Pedro Sampaio será responsável por agitar os fãs do rodeio que gostam de funk.

Ana Castela estará na Festa do Peão de Americana

Veja a programação completa

9 de junho (sexta-feira)

Luan Santana

Henrique e Juliano (convida Rayane e Rafaela)

Alok

10 de junho (sábado)

Gusttavo Lima

Gustavo Mioto

Pedro Sampaio

Sevenn DJ

11 de junho (domingo)

Maiara e Maraisa

Edson e Hudson

Rionegro e Solimões

16 de junho (sexta-feira)

Ana Castela

Hugo e Guilherme

17 de junho (sábado)

Jorge e Mateus

Mateus e Kauan

Zé Neto e Cristiano

KVSH

18 de junho (domingo)

Chitãozinho e Xororó

Zezé di Camargo e Luciano

Chitãozinho e Xororó na Festa do Peão de Americana

