Rodeio do Mercosul começa em novo parque de Gravataí

Festa campeira acontece em novo parque de eventos, inaugurado nesta quarta-feira (29). Novo parque de eventos de Gravataí

Um dos principais eventos do gênero no estado, o Rodeio Internacional do Mercosul começa nesta quinta-feira (30) em Gravataí, no novo espaço de eventos da cidade, inaugurado nesta quarta (29). O local, com 50 hectares, recebeu o nome de Parque de Eventos Valecy Cabeleira Bitelo, localizado na Rua Etamar Osmério Soares 8745 (antiga Estrada Lino Estácio dos Santos, a estrada do Rincão).

A programação campeira começa com três modalidades no tiro de laço, a partir das 14h. O show da noite será com César Oliveira & Rogério Melo, a partir das 21h30. Depois, haverá fandango com o grupo Bailaço, às 22h30. O ingresso ao parque custa R$ 10 ou R$ 25 por carro (motorista não paga).

Saiba mais sobre o novo parque de eventos e confira a programação de shows do rodeio.

