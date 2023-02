Rodeio no interior de São Francisco de Paula tem ‘prova do couro’ e ‘dança das cadeiras’ a cavalo

Em pleno Carnaval, festa campeira em Cazuza Ferreira também será marcada pela reestreia do grupo musical Os Tiranos. Festa Campeira de Cazuza Ferreira

A partir da próxima sexta-feira (17), a lendária comunidade de Cazuza Ferreira, no interior de São Chico de Paula, sedia um dos mais autênticos rodeios do Rio Grande. É a 25ª Festa Campeira, promovida pelo CTG Adão Castilhos e PL Presilha de São Francisco de Paula. No primeiro dia do evento, que vai até domingo (19), as atrações são brincadeiras tradicionais.

Vai ter carreira a pé com tamanca, corrida do saco, dança das cadeiras a cavalo, corrida a cavalo (levando ovo em colher na ida e um copo com água na volta) e a tradicional prova do couro (assista ao ao vídeo abaixo), na qual um peão sobre um pedaço de couro é arrastado por um homem a cavalo), além, é claro, das tradicionais provas de laço e vaca parada.

E dessa vez uma grande novidade: a volta do grupo Os Tiranos, que vai animar o baile do sábado na sede da do CTG Adão Castilhos. Tudo isso em pleno Carnaval! Esse rodeio é um verdadeiro patrimônio de São Francisco de Paula, e como tal deveria ser reconhecido, oficialmente, pelo município, assim como o bugio.

