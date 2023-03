Rodovia Anhanguera é totalmente bloqueada em Santa Rita do Passa Quatro; veja rotas alternativas

Bloqueio ocorre perto de obras que estão sendo realizadas no km 247, que foi afetado pelas chuvas. Concessionária está construindo um desvio no trecho. Faixa da SP-330 em Santa Rita do Passa Quatro é interditada para obras por conta das chuvas

Reprodução/EPTV

A Rodovia Anhanguera (SP-330) está totalmente bloqueada na região de Santa Rita do Passa Quatro (SP). A interdição deverá ser mantida pelo menos até terça-feira (7), de acordo com a concessionara Arteris ViaPaulista, responsável pelo trecho. (Veja rotas alternativas abaixo).

O bloqueio ocorre próximo a obras que estão sendo realizadas no km 247, que foi afetado pelas chuvas do final de 2022. Segundo a Arteris, foram identificados impactos no talude e no pavimento da rodovia.

Compartilhe no WhatsApp

Compartilhe no Telegram

A pista já estava parcialmente interditada no sentido Capital-Interior e agora foi totalmente bloqueada. Na terça-feira haverá uma nova avaliação de estrutura.

Desvio está sendo construído

Está sendo construída uma pista de desvio de tráfego que garantirá o fluxo seguro de veículos enquanto o bloqueio total da rodovia for necessário para a realização das obras. A previsão é que o desvio seja concluído e liberado no início da segunda quinzena de março.

A medida permitirá que os usuários possam viajar na melhor opção de trajeto. A construção do desvio está sendo feita entre o km 246 e o km 248,6.

Rotas alternativas

Em direção a São Paulo (acréscimo de 50 km)

– nas imediações do km 307 da Via Anhanguera, na altura do Trevão de Ribeirão Preto, o usuário deverá pegar a Rodovia Antonio Machado Santana (SP-255), seguindo sentido Araraquara

– no Trevo do Posto Joval, em Rincão, pegar sentido São Carlos pela SP-318

– em São Carlos, acessar a rodovia Washington Luís (SP-310) até o trevo para Descalvado

– entrar na rodovia Dr. Paulo Lauro (SP-215) e seguir até Porto Ferreira, retornando para a Anhanguera

Em direção a Ribeirão Preto

– no km 224 da Via Anhanguera acessar sentido Santa Cruz das Palmeiras pela SP-215,

– seguir pela SP-322 em direção a Santa Rosa de Viterbo

– entrar para São Simão na SP-253, e, em seguida, retornar para a SP-330.

Mais informações e atualizações sobre as condições da rodovia podem ser podem ser obtidas pelo telefone 0800 001 1255.

Veja mais notícias da região no g1 São Carlos e Araraquara

Vittorio Rienzo