Rodovia Anhanguera interditada: desvio é bloqueado em São Simão, SP; veja rotas alternativas

Interdição em vicinal acontece para evitar trânsito de veículos pesados no município, diz prefeitura. Bloqueio total da via entre São Simão e Santa Rita do Passa Quatro (SP) dura desde a última semana. Interdição acontece na estrada vicinal Dr. Chaffy Jorge em São Simão, SP

O acesso a São Simão (SP) pela estrada vicinal Dr. Chaffy Jorge precisou ser interditado como medida para evitar o trânsito de veículos pesados no município durante o bloqueio da Rodovia Anhanguera (SP-330).

Segundo a Prefeitura, as ruas da cidade de 13,3 mil habitantes não dispõem da infraestrutura necessária para suportar esses veículos.

O trecho vinha sendo utilizado como desvio por motoristas que pretendiam evitar a interdição na altura do quilômetro 247 da Anhanguera.

Desde a última semana, a rodovia está integralmente bloqueada entre São Simão e Santa Rita do Passa Quatro (SP) por causa de obras para recuperação do asfalto prejudicado pelas fortes chuvas em janeiro. (veja abaixo)

Segundo a administração municipal, a interdição no acesso a São Simão foi feita por equipes do Departamento Municipal de Trânsito e da Arteris ViaPaulista, concessionária responsável pelo trecho.

A partir de agora, os condutores precisam ir até o outro acesso à cidade, que fica na Rodovia Conde Francisco Matarazzo (SP-253). Não há prazo para liberação da vicinal.

Ao g1, a ViaPaulista orientou os condutores a seguirem as rotas alternativas e, por questões de segurança, a evitarem trechos urbanos de municípios próximos às rodovias.

Anhanguera interditada

O bloqueio acontece na altura do km 247 de um dos principais eixos viários do estado de São Paulo, que tem 453 quilômetros entre a Lapa, em São Paulo (SP), e a divisa com Minas Gerais (MG), na BR-050.

A interdição altera o trajeto tanto de quem deixa o interior quanto a capital e também pode afetar viagens com direção ou retorno do litoral e Triângulo Mineiro, por exemplo.

Rodovias como a Antônio Machado Santana (SP-255), Washington Luís (SP-310) e Dr. Paulo Lauro (SP-215) deverão ser utilizadas pelos motoristas, o que acrescenta cidades como São Carlos (SP), Tambaú (SP) e Santa Rosa de Viterbo (SP) ao itinerário.

A interdição ocorre até a criação de um desvio, já previsto, entre os quilômetros 246 e 248 para minimizar o impacto dos trabalhos. De acordo com a ViaPaulista, uma nova avaliação das condições de segurança será feita nesta terça-feira (7) e vai decidir se a via poderá ser liberada.

De Ribeirão Preto a São Paulo

Anhanguera Interditada: Desvio para quem se desloca de São Paulo para Ribeirão Preto

Nas imediações do km 307 da Anhanguera, na altura do Trevão de Ribeirão Preto, o motorista deve pegar a Rodovia Antonio Machado Santana (SP-255), seguindo em direção a Araraquara;

No Trevo do Posto Joval, em Rincão, é preciso seguir com sentido a São Carlos pela SP-318;

Em São Carlos, acessar a Rodovia Washington Luís (SP-310) até o trevo para Descalvado;

Entrar na rodovia Dr. Paulo Lauro (SP-215) e seguir até Porto Ferreira, retornando para a Anhanguera

De São Paulo a Ribeirão Preto

Anhanguera Interditada: Desvio para quem se desloca de São Paulo para Ribeirão Preto

No km 229 da Anhanguera, é preciso acessar a rodovia com sentido a Santa Cruz das Palmeiras pela SP-215;

Seguir pela SP-322 em direção a Santa Rosa de Viterbo;

Entrar em direção a São Simão na SP-253;

Retornar para a Rodovia Anhanguera (SP-330).

