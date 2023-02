Rodovia Castello Branco é interditada após vazamento de amônia em caminhão-tanque

Veículo que transportava o produto foi atingido na traseira por outro caminhão e acidente provocou o vazamento, em Bofete (SP). Caminhão-tanque transportava amônia quando foi atingido na traseira em rodovia de Bofete (SP)

Polícia Rodoviária/Divulgação

A Rodovia Castello Branco (SP-280) foi interditada perto do quilômetro 179, em Bofete (SP), por causa de um vazamento de amônia provocado por um acidente entre caminhões, na noite de sexta-feira (24).

Segundo a Polícia Rodoviária, um dos veículos bateu na traseira de um caminhão-tanque que transportava amônia. Com o impacto, o motorista que provocou o acidente teve ferimentos leves e foi levado para o hospital da Universidade Estadual Paulista (Unesp) de Botucatu (SP).

Após o acidente, foi constatado vazamento do produto. Entre outros sintomas, a amônia provoca queimaduras e irritação nos olhos. Em casos mais grave a pessoa intoxicada pode morrer.

O trecho foi interditado ainda durante a noite. Na manhã deste sábado (25), a pista no sentido capital/interior seguia interditada para limpeza do local. O desvio indicado é pela Rodovia Marechal Rondon (SP-300) ou pela Rodovia Lázaro Cordeiro de Campos (SP-241).

Foram mobilizadas equipes da Polícia Rodoviária, Corpo de Bombeiros, da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb) e da concessionária que administra a via. A causa do acidente será investigada pela Polícia Civil.

Polícia Rodoviária

