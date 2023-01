Rodovia do Contorno é reaberta com restrições: ‘Não podemos mais perder vidas’, diz prefeito

Estão autorizados a trafegar apenas veículos de moradores, ônibus e carretas que ultrapassem as dimensões permitidas no âmbito urbano. Quatro pessoas morreram e criança teve perna amputada no fim de semana. Laudo aponta defeitos estruturais na estrada. Rodovia do Contorno é reaberta com restrições de segurança

Divulgação/PMVR

Depois de um fim de semana com mais uma tragédia, a prefeitura de Volta Redonda (RJ) limitou o acesso à Rodovia do Contorno de forma emergencial.

A partir desta segunda-feira (30), o tráfego está restrito a veículos de moradores, ônibus e carretas que ultrapassem as dimensões permitidas no âmbito urbano.

As restrições na Rodovia do Contorno seguirão por tempo indeterminado, até que uma solução seja encontrada.

A decisão foi tomada durante uma reunião realizada durante a manhã entre o prefeito Antonio Francisco Neto, secretários, vereadores e o deputado estadual eleito Munir Neto.

“Mesmo não tendo jurisdição legal, interditamos, porque entendemos que não podemos mais perder vidas e estamos buscando uma solução emergencial junto aos órgãos competentes”, explicou Neto.

Encontro entre autoridades discutiu problemas na Rodovia do Contorno

Divulgação/PMVR

“A interdição é 24 horas por dia. Os motoristas permitidos a trafegar são orientados pelos guardas municipais a dirigir com uma velocidade reduzida. A Rodovia do Contorno vai permanecer interditada entre a Rodovia dos Metalúrgicos até Três Poços, até que sejam tomadas ações pelos órgãos competentes que garantam segurança para os veículos que circulam pela região”, detalhou o secretário municipal de Ordem Pública, o tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa.

Segundo a assessoria de comunicação da prefeitura, Neto também procurou representantes do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) e do Departamento de Estradas de Rodagem (DER) para alinhar soluções emergenciais.

“Não é uma obra pequena e é complexa. Além do asfalto muito ruim, há essa argila que sai dele. Vamos falar com o Dnit e o DER. O poder público [municipal] não consegue fazer a intervenção para que ela fique boa”, acrescentou o prefeito.

Rodovia do Contorno é reaberta com restrições de segurança

Divulgação/PMVR

Camada de lama deixa pista escorregadia

Além das medidas emergenciais, a Procuradoria Geral do Município (PGM) informou que vai à Justiça, na 3ª Vara Federal de Volta Redonda, solicitar uma audiência especial com o Dnit e o DER para a realização de manutenções emergenciais na Rodovia do Contorno. Os parlamentares também se comprometeram a enviar um ofício à Justiça.

O pedido leva em consideração um laudo técnico da Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana, que aponta diversos defeitos estruturais, como afundamentos, fissuras, trincas e rachaduras, que podem provocar novos acidentes, além das condições precárias de manutenção e sinalização, aumentando o risco no período de chuvas.

Ainda de acordo com o laudo, por conta de trincas no pavimento, há um bombeamento de um fino material que compõe a base do pavimento em diversos trechos. Por isso, sobre a pista é criada uma camada de lama, mesmo em dias sem chuva, provocando a perda do controle dos veículos pelos condutores e aumentando o risco de colisão frontal.

DER se pronuncia, mas não fala sobre obra

Em nota, o DER prometeu melhorar a sinalização na Rodovia do Contorno nas próximas semanas, mas não citou nenhum tipo de obra de melhoria no asfalto. Leia a íntegra:

“O Departamento de Estradas de Rodagem (DER-RJ), órgão vinculado à Secretaria de Estado de Infraestrutura e Cidades (SEIC), informa que nas próximas semanas serão colocadas as placas avisando da instalação dos redutores de velocidade, o que deve acontecer até a primeira quinzena de março, atendendo os critérios de prazo para a comunicação e a instalação de sinalização nas rodovias”.

Mais uma tragédia no fim de semana

Carros ficaram completamente destruídos; quatro pessoas morreram

Reprodução

Na tarde de sábado (28), dois carros bateram de frente na Rodovia do Contorno, provocando a morte de quatro pessoas.

Em um dos veículos estava uma família de Rio das Ostras (RJ): pai, de 35 anos, mãe, de 28 anos, e uma criança, de um ano, morreram na hora.

Um outro filho do casal, que completou 9 anos de idade nesta segunda-feira, foi resgatado em estado grave e precisou ter uma das pernas amputada. O menino seguia internado em estado grave em um hospital particular da cidade na tarde desta segunda-feira.

Um tio da criança também estava no carro. Ele sofreu fraturas pelo corpo, mas já recebeu alta.

No outro veículo estava um homem, de 35 anos, morador de Volta Redonda, que também morreu na hora.

Momento da tentativa de resgate das vítimas

Reprodução/Redes sociais

Comovidos, moradores fazem manifestação

Moradores fazem manifestação por melhorias na Rodovia do Contorno, em Volta Redonda

Rose Gomes/TV Rio Sul

Na manhã de domingo (30), moradores comovidos com a tragédia foram à Rodovia do Contorno com faixas para pedir melhorias na estrada.

Eles se concentraram na altura de um condomínio e caminharam até o local do acidente, onde espalharam pelo asfalto os brinquedos das crianças e pertences encontrados nos carros envolvidos no acidente de sábado.

Pertences das vítimas encontrados no acostamento da Rodovia do Contorno

Rose Gomes/TV Rio Sul

Em seguida, os moradores fizeram um minuto de silêncio e uma oração pelas quatro vítimas.

