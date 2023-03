Rodovia entre Pedreira e Amparo alaga e é interditada

Chuva causou inundação da SP-95 na tarde desta sexta-feira (10) A Rodovia SP-95, que liga Pedreira (SP) a Amparo (SP), foi interditada na tarde desta sexta-feira (10) por conta de um alagamento. O bloqueio ocorreu na altura do bairro Jardim Andrade, em Pedreira.

O trecho ficou alagado durante as fortes chuvas que atingiram a região. As equipes da Prefeitura de Pedreira realizaram a retirada de árvores e galhos que caíram na cidade.

Uma das quedas de árvore ocorreu no estacionamento do Hospital Municipal e atingiu vários carros. Até esta publicação, não havia prazo para liberação da rodovia.

VÍDEOS: destaques da região de Campinas

Veja mais notícias da região no g1 Campinas

Mata