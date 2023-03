Rodovia Fernão Dias tem aumento de valor no pedágio em Vargem; veja as novas tarifas

O preço passará para R$ 2,80 para carros, R$ 1,40 para motos e R$ 5,40 para caminhões. Rodovia Fernão Dias tem aumento de valor no pedágio em Vargem, SP; veja as novas tarifas

Divulgação/Arteris

A tarifa de pedágio da rodovia Fernão Dias no trecho de Vargem (SP) está mais cara a partir desta quinta-feira (9). Para os carros de passeio, o custo passa a ser de R$ 2,80 – reajuste de R$ 0,10.

De acordo com a Arteris, concessionária responsável pela administração da via, o aumento do valor foi autorizado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e corresponde à variação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) no período.

Confira os novos valores:

Reprodução/TV Vanguarda

Além do pedágio de Vargem, o novo valor vale também para todas as praças da rodovia que liga as regiões da Grande São Paulo às regiões da grande Belo Horizonte. Veja:

P1: Mairiporã (SP)

P2: Vargem (SP)

P3: Cambuí (MG)

P4: Careaçu (MG)

P5: Carmo da Cachoeira (MG)

P6: Santo Antônio do Amparo (MG)

P7: Carmópolis de Minas (MG)

P8: Itatiaiuçu (MG)

Ainda segundo a Arteris, a rodovia, que tem extensão de aproximadamente 560 quilômetros, recebe cerca de 250 mil veículos por dia e atende mais de 15 milhões de habitantes.

Praça de pedágio na rodovia Fernão Dias

Divulgação/Arteris

