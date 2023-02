De acordo com a PRE, nenhum veículo foi atingido e não houve vítimas. Rodovia Oswaldo Cruz fica parcialmente interditada após queda de barreira em Taubaté, SP

Divulgação/DER

Uma queda de barreira na manhã deste sábado (25) interditou parcialmente um trecho da rodovia Oswaldo Cruz, em Taubaté (SP). O trecho com bloqueio é o do quilômetro 7, no sentido contrário ao Litoral Norte.

De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), nenhum veículo foi atingido e não houve vítimas. Para evitar reflexos no trânsito, agentes fizeram uma faixa reversível no local e não há registro de lentidão.

Leia mais notícias do Vale do Paraíba e região

O deslizamento aconteceu por volta das 10h10 e, desde então, equipes estão no local fazendo a limpeza. Ainda segundo a PRE, não choveu e a terra estava seca, tendo cedido por conta do solo.

A expectativa do Departamento de Estradas de Rodagem (DRE) é que a via possa ser completamente liberada durante o período da tarde.

Outra interdição

Em boletim atualizado pelo Governo de São Paulo, um outro trecho da rodovia Oswaldo Cruz conta com interdição parcial: é do o quilômetro 13, que está bloqueado também por conta de queda de barreira.

Apesar disso, não há registro de congestionamento em nenhuma parte da via.

Veja mais notícias do Vale do Paraíba e região bragantina

Vito Califano