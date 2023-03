Rodovia Oswaldo Cruz tem operação ‘Pare e Siga’ por risco de queda de barreira

Sistema acontece no trecho de São Luiz do Paraitinga e Ubatuba, segundo a PRE. Vídeo mostra trecho com queda de rochas Crédito: Arquivo Pessoal/Márcia Rocha

A Rodovia Oswaldo Cruz está com sistema pare e siga nos quilômetros 64 e 82, trechos de São Luiz do Paraitinga e Ubatuba. O motivo, segundo a Polícia Rodoviária Estadual, é o risco de quedas de barreiras. A operação teve início na tarde desta quarta-feira (1º).

De acordo com a PRE, o trânsito flui normalmente, sem registros de lentidão nos locais. Apesar de a polícia rodoviária informar dois trechos, o DER (Departamento de Estradas de Rodagem) confirmou pare e siga apenas em São Luiz.

A operação ocorre por risco de novas quedas de barreira nesses trechos em razão das chuvas que atingiram as regiões. O sistema teve início por volta das 17h30 desta quarta e não há previsão para encerramento.

Vittorio Rienzo