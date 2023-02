rodovia-raposo-tavares-segue-interditada-em-trecho-atingido-por-lama-e-limpeza-entra-no-terceiro-dia-consecutivo

Pela terceira vez em menos de um mês, o trânsito no km 629,950 precisou ser interrompido devido a consequência das fortes chuvas em Presidente Venceslau (SP). Trecho da Rodovia Raposo Tavares continua interditado após nova invasão de lama, em Presidente Venceslau (SP)

Polícia Rodoviária

Segue em andamento nesta quarta-feira (1º), o trabalho de remoção da lama que invadiu a Rodovia Raposo Tavares (SP-270), na última segunda-feira (30), em Presidente Venceslau (SP).

De acordo com a Polícia Rodoviária, o sentido leste da via continua totalmente interditado.

O trânsito no sentido interior-capital está sendo desviado para a pista oeste e, após 600 metros, os veículos retornam ao fluxo de origem.

Apesar dos desvios, a rodovia está liberada para a circulação de veículos.

Equipes da Concessionária Cart estão no local sinalizando a pista e removendo a lama.

A concessionária orienta aos motoristas que trafegam no local, que redobre a atenção, respeitem a sinalização e a orientação dos homens bandeiras.

A velocidade máxima no local é de 40 km/h.

VEJA TAMBÉM:

Invasão de lama provoca interdição do tráfego de veículos na Rodovia Raposo Tavares, em Caiuá

Após invasão de lama, Rodovia Raposo Tavares segue com interdição e desvio, em Caiuá

Trabalho de limpeza de trecho da Rodovia Raposo Tavares invadido por lama entra no terceiro dia consecutivo

Rodovia Raposo Tavares tem nova concentração de lama em Caiuá e limpeza de trecho entra no quarto dia consecutivo

Trabalho de limpeza de trecho da Rodovia Raposo Tavares invadido por lama chega ao quinto dia, em Caiuá

Após cinco dias de interdição, trecho da Rodovia Raposo Tavares é completamente liberado em Caiuá

Em menos de uma semana, trecho da Rodovia Raposo Tavares volta a ser interditado após nova invasão de lama em Presidente Venceslau

Após cinco dias de interdição, trecho da Rodovia Raposo Tavares é parcialmente liberado em Presidente Venceslau

Trecho da Rodovia Raposo Tavares é totalmente liberado após uma semana de interdição em Presidente Venceslau

Em menos de 24 horas após liberação total da pista, trecho da Rodovia Raposo Tavares volta a ser interditado devido a nova invasão de lama

Após nova invasão de lama, interdição segue pelo segundo dia consecutivo em trecho da Rodovia Raposo Tavares

Trecho da Rodovia Raposo Tavares continua interditado após nova invasão de lama, em Presidente Venceslau (SP)

Polícia Rodoviária

Invasão recorrente

A Rodovia Raposo Tavares (SP-270) havia sido liberada neste domingo (30), após permanecer interditada por uma semana devido a um alagamento ocasionado por fortes chuvas no último dia 22 de janeiro, em Presidente Venceslau.

O incidente provocou a interdição total do sentido leste da via, na altura do km 629,950.

O mesmo trecho precisou ser interditado no último dia 14 de janeiro, também devido a uma grande quantidade de lama que invadiu o local. Os trabalhos de limpeza começaram no mesmo dia da invasão, após o temporal que atingiu a região.

No entanto, no dia 17 de janeiro, o trecho voltou a ser invadido pela lama. Depois de cinco dias de interdição, o local foi totalmente liberado ao trânsito de veículos no último dia 18 de janeiro.

No início, a Polícia Rodoviária informou que o local atingido ficava na cidade de Caiuá (SP). Porém, em nova consulta, foi constatado que o km 629,950 pertence a Presidente Venceslau.

VÍDEOS: Tudo sobre a região de Presidente Prudente

Veja mais notícias em g1 Presidente Prudente e Região.

Vito Califano