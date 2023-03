Rodovia vicinal que interliga Pacaembu e Mirandópolis tem novo prazo para conclusão de obras após rompimento de tubulação subterrânea de água

Local está interditado desde o dia 1º de março, quando a passagem foi destruída e provocou a obstrução do trecho. De acordo com prefeito de Pacaembu (SP), obras do trecho da vicinal devem levar de dois a três meses para serem concluídas

Um novo prazo foi dado para que as obras de reconstrução de um trecho da Rodovia Vicinal Prefeito Kouitiro Sato (SPV-063), em Pacaembu (SP), sejam concluídas.

A via segue interditada nos dois sentidos da pista, após o asfalto ceder, desde 1º de março, quando o rompimento de uma tubulação de passagem subterrânea de água do Córrego do Inferninho destruiu a passagem e provocou a obstrução do trecho.

A rodovia vicinal faz ligação entre as cidades de Pacaembu, na região de Presidente Prudente (SP), e Mirandópolis (SP), localizada nos arredores de Araçatuba (SP).

Rodovia vicinal tem novo prazo para ter situação de estragos resolvida em Pacaembu (SP)

De acordo com o prefeito de Pacaembu, João Francisco Mugnai Neves (PL), a Coordenadoria de Proteção e Defesa Civil do Estado de São Paulo decretou situação de emergência no trecho que interliga os municípios.

Informou, ainda, que após a homologação e publicação da situação no Diário Oficial do Estado de São Paulo, na semana passada, o convênio para o início das obras está em andamento.

“Provavelmente, em 15 dias, nós vamos estar assinando o convênio com a Defesa Civil do Estado de São Paulo. O próximo passo é executar as obras através de uma licitação”, explicou o prefeito.

Ainda de acordo com o chefe do Poder Executivo, foi decidido entre a equipe de engenharia da Defesa Civil e o setor de engenharia do município de Pacaembu a projeção de duas linhas de aduelas.

“É uma obra cara. Eu acredito que em 45 dias, mais ou menos, nós já estamos com a empresa contratada. Entre o tempo de assinar o convênio, fazer a licitação e a contratação da empresa, eu acho que mais uns dois, três meses de execução de obras”, informou Neves.

Quanto às rotas alternativas adotadas pelos motoristas, em duas estradas de terra, o prefeito informou que equipes estão realizando manutenção das vidas todos os dias.

“As máquinas ficam lá para dar apoio, para escoar a produção agrícola. Nós conseguimos o material em parceria com a empresa Eixo e compramos o material também para melhorar a estrada. Estava esperando a chuva dar uma parada para a gente começar a mexer nela”, concluiu.

Desvios

Trecho da Rodovia Vicinal Prefeito Kouitiro Sato (SPV-063), que liga Pacaembu (SP) a Mirandópolis (SP)

Uma das rotas alternativas fica no sentido da Mina d’água, ponto turístico de Pacaembu, localizada no bairro rural Areia Branca.

“O desvio tem cerca de cinco quilômetros, fica uns dois quilômetros antes do trecho interditado, e chega em Pacaembu. O acesso para o Centro de Detenção Provisória [CDP] também está sendo feito por essa estrada rural”, comentou o secretário da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil de Pacaembu, Luciano de Oliveira Teles.

Já para os motoristas que transitam no sentido contrário, conforme o secretário, a rota alternativa, uma estrada rural, fica na estação de luz de Pacaembu, no bairro rural São José. “Ela vai sair próximo à Mina d’água, também em Areia Branca. E, depois, o motorista pega a vicinal”, concluiu.

Desvio alternativo na Mina d’água, atração turística de Pacaembu (SP)

Vito Califano