Rodovias Mogi-Bertioga e Mogi-Salesópolis não contam com radares eletrônicos há dois anos

A vida está corrida e é importante não perder tempo, chegar rápido ao destino. Mas isso não pode ser motivo para comprometer a segurança. Quem circula pelas rodovias Mogi-Bertioga e Mogi-Salesópolis está acostumado a ver as consequências da pressa do motorista. Acidentes que os radares, retirados há dois anos, poderiam diminuir.

As melhorias na Rodovia Mogi-Salesópolis já foram motivo de alegria para quem vive e trabalha bem pertinho dela. Kaio de Moraes Lorca mora no distrito dos Remédios, em Salesópolis, há mais de 30 anos e acompanhou as mudanças na via.

“É uma rodovia muito boa. Depois que refizeram o asfalto colocaram o acostamento, então ajudou a ter mais segurança, até pra todos. E ficou melhor”, disse o empresário.

Mas há algum tempo a estrada tem sido motivo de preocupação para quem passa por aqui. “Muito perigosa essa rodovia aqui, tem muito acidente. Carro que bate, moto. Direto e tem muita curva, né?”, contou a dona de casa Rosina Maria da Cruz Oliveira.

Apesar de placas indicarem radares, Mogi-Bertioga não conta com equipamentos desde 2021

Em janeiro do ano passado, um idoso de aproximadamente 80 anos morreu depois de ser atropelado. A esposa, de 65 anos, também ficou ferida e precisou ser resgatada em estado grave. Segundo a polícia, o motorista que causou o acidente tinha na época 29 anos e confessou ter consumido bebida alcoólica. Ele teria dito que perdeu o controle do veículo e atingiu o casal.

O acidente foi bem próximo de onde funcionava um radar de velocidade, que foi retirado. Para Kaio, isso acaba contribuindo com a imprudência de alguns motoristas. “Na retirada do radar, isso influenciou no fluxo de carros, porque é uma rodovia aqui que ficou boa pro litoral norte. Então, aumentou o fluxo de carros e aumentou também os acidentes, as imprudências no decorrer da rodovia. Todo final de semana a gente encontra um acidente diferente, principalmente com os motoqueiros, devido a existir várias curvas que eles gostam de fazer. E não tendo radares, eles aumentam a velocidade todo final de semana”, contou Kaio.

Apesar da placa, outra rodovia que está sem os radares é a Mogi-Bertioga. Os equipamentos foram retirados em janeiro de 2021. Em outubro do mesmo ano, o Departamento de Estradas de Rodagem (DER) chegou a dizer que já havia publicado um edital de licitação para contratação de novos radares. Mas por enquanto, motoristas e pedestres convivem com a insegurança.

“As pessoas não tão mais respeitando o limite de velocidade. Não respeitam a faixa de pedestre e vice-versa, entre motorista, motociclista, pedestre. Então, ninguém está respeitando ninguém, na verdade”, explicou o empresário Morgan Siqueira.

Em nota, o DER disse que está preparando uma licitação para a instalação de radares na Rodovia Mogi-Salesópolis. Ainda em nota, o departamento ressaltou que a Polícia Militar Rodoviária segue realizando a fiscalização na rodovia através de radares portáteis.

Rodovia Mogi-Salesópolis não possui radares há dois anos

Radares e lombadas eletrônicos

O engenheiro e instrutor de trânsito Lucas Andrade de Oliveira, afirma que a instalação de radares contribui para evitar acidentes e promover segurança no trânsito.

“O radar, a ideia dele, é promover, radar e qualquer multa de trânsito em si, seja multa por excesso de velocidade ou qualquer outra multa, promover educação e segurança no trânsito. Sobretudo a segurança. Quando ele desvia desse objetivo acaba não sendo eficiente, ou seja, não cumprindo seu papel. Então tem a ideia de que radar vem na verdade pra arrecadar, tirar o dinheiro do motorista. Na verdade, não é bem assim que funciona. Ao meu ver, o que funciona bem? É o radar em alguns pontos específicos da rodovia. Porque veja bem, com certeza, quem está nos assistindo, motorista aí, ele já se deparou com uma situação na estrada onde a velocidade, de repente, reduz bruscamente. Quem está ali na sua frente dá uma freada brusca de uma hora pra outra, de maneira repentina. Ele reduz a velocidade e ali, de repente, até por essa atitude, o risco de acidente acaba sendo maior. Agora, em casos específicos, por exemplo, em trechos de rodovias urbanos, onde você corta cidades, tudo mais, com certeza é eficiente a ideia do radar”.

O engenheiro de trânsito também explica que as diferenças das lombadas eletrônicas e dos radares eletrônicos. “Ao meu ver, não é nem o radar ali, seria a lombada eletrônica, que é diferente. O radar, o objetivo dele é controlar a velocidade regulamentada pra via. Já a lombada eletrônica ela tem por objetivo reduzir a velocidade e um determinado trecho específico, por exemplo, em rodovias em trechos urbanos, aí ela funciona bem. O radar ele vai frear ali naquele momento e vai voltar a correr, ele vai voltar à velocidade que ele tava mantendo. Então, é separar isso”.

Oliveira ainda comenta que as lombadas eletrônicas são indicadas para trechos de rodovias em perímetros urbanos. “Tanto a lombada, seja a lombada tradicional ou a lombada eletrônica, ela, sem dúvida, ela é eficiente nesses trechos de rodovia. Então, não adianta colocar radar em qualquer local, sem estudo. A resolução 798 do Contran [Conselho Nacional de Trânsito], que entrou em vigor em novembro de 2020, ela prevê normas pra isso. Como deve ser, por exemplo, a sinalização. A placa indicando qual velocidade é permitida naquele trecho ela tem que ser clara, ela tem que ter uma distância mínima entre o equipamento e a primeira placa onde o motorista vai ter ciência disso. Porque se você coloca também sem uma sinalização adequada, ao invés de você prevenir um acidente ou gerar insegurança, acaba tendo um efeito contrário. Então, é eficiente colocar uma lombada? Claro que é, nesses trechos em específico, em trechos urbanos e tudo mais, mas com a devida sinalização e fazendo da maneira certa”.

O instrutor de trânsito ressalta que, antes da instalação de equipamentos eletrônicos como radares e lombadas, é necessário a elaboração de estudos técnicos. “ A lei prevê que deve haver um estudo técnico antes de você implantar um radar fixo numa via. E tem critérios ali a serem seguidos, onde se satisfeitos esses critérios você implanta o radar. Infelizmente, na prática, nem sempre isso é seguido”.

Vittorio Ferla