Rodrigo Marques apresenta stand up ‘Paz de Darwin’ neste sábado (25) em Natal

Humorista recifense faz show no Teatro Riachuelo. Últimos ingressos estão à venda. Rodrigo Marques faz show em Natal neste sábado (25)

Divulgação

O humorista Rodrigo Marques chega a Natal neste sábado (25) com seu stand up comedy “Paz de Darwin”. O show será no Teatro Riachuelo, com início às 20h.

Os ingressos estão à venda a partir de R$ 60 na bilheteria do teatro, no terceiro piso do Midway Mall, e pela internet.

Dono de um talento único, o recifense Rodrigo Marques é hoje um dos principais nomes do humor no Brasil. Nas redes sociais, o reconhecimento do público é demonstrado pelos números de milhões de seguidores e visualizações.

No novo show, Rodrigo fala de forma bem humorada sobre o preconceito que sofreu ao longo da vida por ser ateu e sobre o processo de desconstrução sobre a monogamia.

