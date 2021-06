roghudi,-dal-29-giugno-al-2-luglio-festeggiamenti-in-onore-di-maria-ss.-delle-grazie

Roghudi, martedì 29 giugno prendono il via i festeggiamenti in onore di Maria SS. delle Grazie

Martedì 29 giugno prendono il via i festeggiamenti in onore di Maria SS. delle Grazie. “Sarà una festa in tono minore – afferma il parroco – in quanto non ci sarà il tradizionale pellegrinaggio a Roghudi vecchio e S. Messa a causa della pandemia e non ci saranno nemmeno la processione per le vie del paese e i festeggiamenti civili. Festa in tono minore ma all’insegna della dignità e del massimo rispetto per la sacralità dei riti religiosi.’ A pagare il prezzo più alto al Covid-19 sarebbe il calendario dei festeggiamenti civili che ogni anno era molto “nutrito” di eventi e che sono stati tutti annullati e non realizzati . Il programma religioso invece è ampiamente confermato ,e prevede, un triduo di preparazione (29 e 30 giugno e 1° luglio) con momenti di riflessione e meditazione . Giorno 2 luglio – ci dice il parroco don Giovanni Zampaglione- saranno celebrate due s .Messe Solenni: una alle ore 10 e l’altra alle ore 18 per dare a tutta la popolazione la possibilità di partecipare ed evitare gli assembramenti. Nel programma distribuito alla comunità il parroco ha invitato ogni fedele a partecipare ai diversi momenti di riflessione e di preghiera con lo spirito che contraddistingue il cristiano : quello della comunione e del volerci bene. È ormai da diversi anni che cerco di far capire alla mia comunità che è importante far comunione e volerci bene non solo all’interno di un luogo sacro che può essere la chiesa in quanto struttura ma in ogni luogo in cui ci troviamo o lavoriamo. Il voler bene conclude don Giovanni nella sua riflessione non si compra, non si vende, non si impone , né si può evitare. Il voler bene succede. A mio avviso abbiamo bisogno di un’epidemia che dovrebbe contagiare tutti ed ognuno quella del volersi bene e del gareggiare nello stimarsi a vicenda. Mi auguro che Maria Ss. delle Grazie possa aiutarci a vivere bene i diversi giorni di festa e aiutarci ad amare ogni giorno suo figlio Gesù”.