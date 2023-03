Rohde për marrëveshjen në Ohër: Tani kemi nevojë për përparim të shpejtë në të gjitha çështjet e dakorduara

Ambasadori i Gjermanisë në Kosovë, Jörn Rohde, ka reaguar mbi dakordimin e kryeministrit Kurti dhe presidentit Vuçiq në Ohër të Maqedonisë së Veriut, të shtunën e 18 marsit.

Përmes një postimi, ambasadori Rohde ka thënë që “tani kemi nevojë për përparim të shpejtë në të gjitha çështjet e dakorduara”.

Indeed without delay we now need fast progress on all the agreed issues. https://t.co/4buM1q6XFW

Ndërsa zëdhënësi i Qeverisë së Gjermanisë, Steffen Hebestreit, ka uruar “këtë përparim për të vendosur marrëdhëniet në mes të Kosovës dhe Serbisë në një bazë të re”.

Hebestrei ka thënë tutje se do të jenë “krahu” i Kosovës për të përmbushur perspektivën evropiane.

“Urime për këtë përparim për të vendosur marrëdhëniet mes #Serbisë dhe #Kosovës në një bazë të re! Tani gjithçka ka të bëjë me marrjen e udhëheqjes për mbajtjen dhe zbatimin e asaj që është rënë dakord. Ne do të jemi në krahun tuaj për të përmbushur perspektivën tuaj evropiane!”, ka shkruar Steffen Hebestreit.

Congratulations on this breakthrough to put the relationship between #Serbia and #Kosovo on a new footing! Now it is all about taking leadership for keeping and implementing what is agreed. We will be at your side to fulfill your European perspective! https://t.co/DFLI7bTywL

— Steffen Hebestreit (@RegSprecher) March 19, 2023