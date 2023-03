Roma – Casaidea 2023, protagonisti tessuti e materiali green e chic

Cotone, velluto e lana ma anche legno, pietra e ceramica, accompagnati da finiture metalliche. Sostenibilità ed eleganza le parole chiave delle tendenze design e delle novità in mostra alla Fiera di Roma, dal 18 al 26 marzo

ROMA – La casa come un’opera d’arte che racconta la personalità e la cultura della persona che la abita. Per il 2023 le tendenze dell’arredo puntano sull’eleganza combinata alla sostenibilità, con scelta di materiali ecologici e innovativi che richiamano il mondo naturale, incorniciato e impreziosito da finiture metalliche. Per scoprire le novità del design torna alla Fiera di Roma, dal 18 al 26 marzo, l’appuntamento con Casaidea, la manifestazione dell’abitare organizzata da Moa Società Cooperativa. In mostra per nove giorni le migliori soluzioni del settore, proposte da mobilieri e artigiani provenienti da tutta Italia su due padiglioni dedicati a Ristrutturazione, Arredo & Giardino e a Design & Lifestyle. Sono oltre 150 le aziende presenti per l’edizione 2023, dove i visitatori possono lasciarsi ispirare dai tanti allestimenti con idee per zona giorno, zona notte, cucina, bagno, infissi, arredo da esterni e prodotti artigianali, tutte soluzioni all’insegna dello stile e dell’alta qualità. Il format di Casaidea fa dialogare con intelligenza, al suo interno, industria e artigianato di alto livello, classico e design, promuovendo i marchi più significativi del Made in Italy, attraverso un concept espositivo che conduce il visitatore in un viaggio nel design, lungo un percorso libero tra gli stand, stimolando interesse, attenzione e gusto attraverso contaminazioni estetiche continue.

Nel 2023 largo al colore, di moda le tonalità tenui e, talvolta, pastello accanto a laccati opachi, con rifiniture ricercate e poco visibili all’occhio dall’effetto luxury. Per chi vuole osare largo anche a palette di tinte vivaci e vibranti che vanno dall’arancio al curcuma, dal viola al fucsia, dal verde salvia all’ottanio, dal blu elettrico al turchese. Nei tessuti largo a cotone e lana con un revival del velluto, chiaro o tendente al sobrio damascato, mentre il legno è protagonista in ogni ambiente della casa. Sono presenti linee rigide e squadrate che richiamano l’essenziale ma via libera anche al gioco di forme più sinuose e avvolgenti, che vanno a caratterizzare soprattutto elementi come divani, sedie e armadi, ma anche profili di finestre e porte. Le forme tonde e irregolari, in fondo, sembrano rispecchiare meglio il mondo naturale e le tante sfaccettature della personalità che vive la casa. Fondamentale la modularità degli arredi per soluzioni su misura e ambienti trasformabili, in cui la funzionalità si sposa con il design.

Materiali ecologici e innovativi in cucina

Il richiamo al mondo naturale non può prescindere da una scelta di sostenibilità e così anche la realizzazione di prodotti è fondamentale affinché le lavorazioni scelte possano rispecchiare scelte etiche dal punto di vista della tutela dell’ambiente, senza tralasciare il benessere dell’uomo. A Casaidea 2023 in mostra cucine Aran realizzate in materiali ecologici e innovative: da Scacco Matto che in tutta la sua funzionalità rivela una progettazione consapevole per agevolare le attività e donare massimo comfort a chi cucina, conciliando lo spazio con il suo utilizzo, a Erika in LPL e Penelope in HPL stratificato, che continuano ad esplorare il principio di “less is more”. Il poliedrico stile italiano, lo ricorda il nome stesso, è rappresentato da Vita Bella, che si fa promotrice di un saper vivere con gioia e in armonia con l’ambiente circostante. Si riconferma protagonista di questo modello lo stratificato HPL che, con la sua composizione in fibra cellulosica, si trasforma in un perfetto alleato in termini di praticità e durabilità nel tempo.

Il tavolo con piano in ceramica allungabile che mantiene l’armonia del disegno e delle venature

tavolo ceramica

Un tavolo che fonde la semplicità di un design perfettamente equilibrato con materiali ricercati ed una tecnologia di estensione innovativa composta da meccanismo telescopico e allunga a libro abbigliata: è il modello Atlantis di Riflessi, una delle novità in mostra a Casaidea 2023, un tocco di design che invita alla convivialità con estrema eleganza. Il tavolo, fisso o allungabile con piani e allunga in ceramica da lastra unica abbigliata, è realizzato con gambe in pressofusione di alluminio verniciato e proposto, secondo il consueto approccio sartoriale in una gamma di finiture, personalizzazioni e dimensioni ampissima. Le gambe a cavalletto in alluminio sono disponibili in grafite, champagne perlato e ottone, cobalto e titanio spazzolati a mano. Il piano in ceramica, la cui allunga in ceramica a libro è ricavata dalla stessa lastra del top per mantenere l’armonia del disegno e delle venature, è proposto in diverse soluzioni, dalla pietra piasentina taupe fiammata opaca alla pietra di savoia antracite opaco bocciardato. Il meccanismo telescopico di estensione è in alluminio anodizzato mentre l’unica allunga da 80cm in ceramica in continuità con il piano è a libro ed è alloggiata all’interno del tavolo stesso. Un tavolo allungabile funzionale e versatile, adatto a ogni ambiente e stile.

Marilyn Monroe, icona del design

Una diva intramontabile, musa di tanti artisti a lei contemporanei e postumi. A Casaidea 2023 Marilyn Monroe è icona del design, con proposte di arredo sofisticate e contemporanee. Colorata e pop è la porta di Ianus, realizzata in vetro, un oggetto che dona personalità alla casa rendendola più luminosa e divertente. Fazzini celebra invece un importante anniversario con Marilyn, versione limitata ricca di materiali e particolari accattivanti del progetto del design Ivano Parma lanciato sul mercato dalla azienda nel 1998. Un venticinquesimo da festeggiare, rivolgendo un pensiero a tutti a coloro che hanno preso parte alla sua realizzazione. Silhouette inconfondibili che non si limitano ad arredare, ma raccontano una storia di ingegno e alto artigianato che viene tramandata di generazione in generazione.

